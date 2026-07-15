El músico Ken Stringfellow llega este sábado a la Sala Ambigú de Córdoba con el 'Circuit Breaker Tour'

Ken Stringfellow, artista y productor polifacético, ofrecerá un concierto en la sala Ambigú Axerquía de Córdoba dentro del Circuit Breaker Tour el próximo sábado 18 de julio a partir de las 22.00 horas. La Sala Ambigú viene a completar la agenda musical del fin de semana con un artista que ha sido una figura constante en el panorama de la música indie desde que formó su banda The Posies en 1988, en la primera ola de bandas que surgieron en el escenario internacional desde la legendaria escena de Seattle de aquella época. La inclinación de la banda por la composición de canciones, combinada con vocales armoniosas y melodiosas, los distinguió de la mayoría de sus compañeros del rock pesado, pero ha permitido que su música permanezca atemporal y siga ganando fans con el paso de las décadas.

Ken también formó parte de una de las bandas de culto más reverenciadas de todos los tiempos: Big Star, los legendarios exponentes del power pop de los años 70 provenientes de Memphis; cuando se reunieron en 1993 tras casi 20 años de pausa, Ken fue incluido como bajista, y mantuvo ese papel hasta la prematura muerte del cantante Alex Chilton en 2010. Y, por supuesto, Ken pasó una década de gira y grabación con quizás la banda indie más influyente de todos los tiempos: REM, tocando múltiples instrumentos y actuando en escenarios legendarios como Budokan, el Hollywood Bowl y Glastonbury.

Cartel del concierto de Ken Stringfellow. / CÓRDOBA

Colaboraciones con otros artistas

Las numerosas colaboraciones de Ken incluyen trabajar con Neil Young, Ringo Starr, Patti Smith, Wilco, John Paul Jones, Damien Jurado, Thom Yorke, Nada Surf, Marky Ramone, Brendan Benson, Mercury Rev, Neuman… y muchos más. Ken ha aparecido en más de 400 álbumes que representan millones de ventas físicas e incontables reproducciones en streaming. También ha actuado en 97 países alrededor del mundo.

Como artista solista, Ken ha construido una base de seguidores devotos con sus espectáculos en vivo vulnerables, crudos y minimalistas, a menudo interpretados sin ningún tipo de amplificación, así como con sus álbumes ricos, orquestales e imaginativos. El público de Ken no tiene reparos con tal dicotomía; de hecho, es la diversidad, el rango y el dominio de su arte, así como la entrega emocional absolutamente auténtica de las canciones, lo que ha mantenido al público de todo el mundo cautivado. Las entradas están a la venta de forma anticipada por 12 euros más gastos y 15 euros en la puerta.