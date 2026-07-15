El Festival de la Guitarra de Córdoba logra una recaudación récord de 678.000 euros con una ocupación media del 52%

El 45 Festival de la Guitarra de Córdoba ha cerrado la 45º edición con una recaudación récord de 678.000 euros, una cifra un 65,7% más alta que la del año anterior, cuando obtuvo 410.000 euros, según el balance realizado este miércoles por el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y la presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) y concejala de Cultura, Isabel Albás.

Los datos señalan que pese al incremento en la taquilla, en un año con un presupuesto también récord de 1,7 millones de euros, la ocupación media de los espectáculos no ha superado el 52% en los teatros municipales. Y eso que el número de espectadores experimentó un aumento del 21,8% respecto a la edición anterior, alcanzando los 27.463 espectadores en 29 conciertos. En 2025, se organizaron 25 conciertos que reunieron a 22.539 personas. Por salas, la media de asistencia en el Gran Teatro fue de 5.645 espectadores, lo que representa el 60% de ocupación; de 1.485 en el Teatro Góngora, un 40% del aforo total para los conciertos proyectados; y de 19.433 en el Teatro de la Axerquía, que supone un 55%.

De esta forma, los diez conciertos celebrados en el Gran Teatro, con un aforo total de 834 localidades, consiguieron una ocupación media de 564 personas; los siete conciertos del Teatro Góngora, con un aforo de 542, recibieron a una media de 226 espectadores; y los nueve conciertos del Teatro Axerquía, con 3.500 localidades, congregaron a una media de 2.159 personas.

Concierto de Bako Jovanovic, Mozes Rosenberg y Marko Markovic en el Festival de la Guitarra. / Víctor Castro / COR

A esos hay que sumar otros 300 espectadores que acudieron a las citas dirigidas al público familiar e infantil en el Bulevar del Gran Capitán y el concierto celebrado en el Patio de los Naranjos, dentro del programa paralelo. El alcalde de Córdoba ha llamado a la ciudad a realizar una reflexión para mejorar el modelo de Festival de la Guitarra y conseguir que pese a la calidad de la programación, muchos conciertos se queden con gran parte del aforo vacío. Este año, de los 29 espectáculos del cartel, cuatro de ellos estrenos absolutos, solo cinco obtuvieron llenos absolutos (los dos de Vicente Amigo, el tributo a Dire Straits, Siloé y Leonor Watling&Leo Sidrán).

Tanto Albás como Bellido han insistido en la apuesta que está realizando el Ayuntamiento de Córdoba por ampliar la diversidad de las propuestas para llevar a más público, tanto con los conciertos, ofreciendo la mayor variedad de géneros posible, como con la formación, "trabajando, además, en la política de precios, con bonificaciones para determinados colectivos, y en la mejora de la accesibilidad universal, para acercar la guitarra a nuevas audiencias". También se concedieron 12 becas de estudio al alumnado de los conservatorios para asistir al programa formativo.

Aumento del caché de los artistas

En relación con el presupuesto, Albás ha advertido de que el incremento se debe, entre otros motivos, a que "el coste de los espectáculos ha aumentado muy significativamente en los últimos años", algo que el alcalde ha definido como la inflación de los cachés, no solo en las figuras más conocidas sino en general, por lo que diseñar un cartel atractivo y variado ahora es mucho más costoso.

En materia de formación, Albás ha destacado que el festival supone un importante canal de transmisión de conocimiento, un elemento fundamental que define a esta cita cordobesa y que este año se ha concretado en la participación de 95 alumnos procedentes de 11 países distintos.

Rueda de prensa de balance del 45 Festival de la Guitarra de Córdoba. / rafa alcaide

Balance positivo del Ayuntamiento

Pese a todo, el Ayuntamiento ha hecho un balance muy positivo de los resultados. "Estamos muy satisfechos porque vemos que esta es una cita que sigue muy viva, en la que sigue primando la apuesta por la calidad como seña de identidad, y en la que vemos que hay una evolución tanto por el aumento del número de espectadores y como de la recaudación". Para el alcalde, "algunos podían pensar que el festival estaba amortizado cuando la realidad es que va mejorando con más seguidores, con un público fiel, capaz de despertar interés con nuevas fórmulas y giros". En su opinión, esto es "fruto del camino que iniciamos hace tres años y en el que queremos seguir avanzando". Según Bellido, no se trata de aumentar o mejorar la difusión exterior del Festival de la Guitarra de Córdoba, que considera que "es muy conocido por todos", sino de trabajar para mejorar la organización de los recursos y mejorar las cifras de audiencia.

En palabras de Isabel Albás, presidenta del IMAE: "Más allá de reunir grandes nombres, la 45 edición ha vuelto a reivindicar uno de los principios que definen su identidad desde hace cuatro décadas: propiciar el diálogo entre el talento local, nacional e internacional en torno a la guitarra". La programación ha permitido acercar a Córdoba algunas de las figuras más relevantes de la escena guitarrística internacional, y situarlas en conversación con artistas cordobeses, andaluces y españoles que representan distintas generaciones, trayectorias y formas de entender el instrumento, ha recalcado.

Mayor repercusión mediática

Según el balance presentado, durante el desarrollo de la programación, el Festival de la Guitarra ha generado más de 700 impactos informativos, frente a los 539 registrados en la edición anterior, lo que supone un incremento superior al 30%. La audiencia acumulada ha superado los 175 millones de personas, mejorando también los 166 millones alcanzados el pasado año. La repercusión mediática se traduce, además, en un valor publicitario superior a los 3,2 millones de euros —casi cuatro veces el retorno publicitario obtenido en la edición anterior— y un valor de comunicación que supera los 11 millones de euros. Este crecimiento de la repercusión mediática responde, según Albás, al fortalecimiento de la presencia del festival en medios nacionales, lo que ha permitido ampliar su visibilidad más allá del ámbito andaluz y consolidar su proyección en el conjunto del país. A estos resultados se suma "la acreditación de 101 periodistas pertenecientes a 65 medios de comunicación, entre ellos, representantes de algunas de las principales cabeceras nacionales desplazados expresamente a Córdoba dentro del viaje de prensa organizado con motivo de esta edición".