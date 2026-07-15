El cine de verano regresa desde este jueves a la fachada del C3A en Córdoba con seis historias sobre la infancia y la adolescencia

El cine de verano regresa desde este jueves 16 de julio a la fachada principal del C3A de Córdoba con una programación veraniega compuesta por seis emotivas películas que descubrirán al público un universo cinematográfico diferente. Las proyecciones, de entrada gratuita, darán comienzo con la puesta de sol, en torno a las 22 horas y se prolongarán todos los jueves hasta el 20 de agosto.

La programación recorrerá este verano los primeros pasos de varios cineastas contemporáneos. El público podrá visionar cinco óperas primas y una segunda película en un espacio al aire libre con aforo limitado que pretende servir de escaparate para nuevos talentos del séptimo arte. Todas las cintas se detienen en el mundo infantil y juvenil mostrado por los creadores desde distintos puntos de vista.

La primera película seleccionada para este ciclo se llama DJ Ahmet, un relato de iniciación dramático con toques de comedia, dirigido por Georgi M. Unkovski, que narra la historia de un adolescente de 15 años que vive en una aldea de la comunidad tradicional Yuruk en Macedonia del Norte. El joven vive en un entorno rural muy conservador y debe trabajar con su padre y cuidar de su hermano menor, aunque su verdadera pasión es la música electrónica. Además del choque generacional y el deseo de libertad del protagonista, la película cuenta el primer amor prohibido de Ahmet, enamorado de una vecina prometida en un matrimonio concertado con un hombre mayor que ella.

El 23 de julio, subirá a la pantalla del C3A La receta perfecta, de Louise Courvoisier, una historia que esta vez transcurre en Francia durante un verano. El protagonista, un chaval de 18 años llamado Totone que se pasa todo el tiempo bebiendo cerveza y saliendo de juerga con sus amigos, intenta ganar un concurso de quesos mientras cuida de su hermana de 7 años.

El 30 de julio, la película elegida es La sombra de mi padre, un largometraje de Akinola Davies que reúne los recuerdos de un padre y sus dos hijos, de los que está muy distanciado, durante la crisis electoral de Nigeria en 1993. La cámara acompaña a los actores durante un día en un viaje por la capital nigeriana sumida en la inestabilidad política.

Cartel de las proyecciones en el cine de verano del C3A en 2026. / CÓRDOBA

En el mes de agosto, se proyectarán otras tres películas también a las 22 horas. La primera será el día 6 de agosto y se titula Las líneas discontinuas, de Anxos Fazáns. En ella, una mujer de 50 años que se está separando de su marido está a punto de abandonar el lhogar donde ha vivido veinte años cuando encuentra la casa patas arriba y a un ladrón dormido en su cama.

El 16 de agosto, será el turno de la cinta estadounidense Sorry, Baby, de Eva Victor. La película presenta a una joven que vive un momento vital marcado por una experiencia límite que ha alterado profundamente su relación con el mundo y con ella misma.

Por último, el ciclo se cerrará el 20 de agosto con el filme Little Amélie, dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang. Basada en la novela autobiográfica Metafísica de los tubos de la escritora Amélie Nothomb, narra el despertar de la conciencia y la infancia de una niña belga criada en Japón. La historia explora cómo, tras vivir en un estado inerte y vegetativo hasta los dos años y medio, la pequeña descubrirá al cumplir tres años el lenguaje, la familia, las pasiones y el dolor.