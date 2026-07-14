Música, humor y magia: El ciclo 'Noches en la Terraza' ofrecerá 20 actuaciones gratuitas entre julio y septiembre en el CRV

El verano de Córdoba estrenará en breve una nueva programación con la que llenar el ocio nocturno. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha presentado este martes el ciclo Noches en la Terraza, que ha puesto en pie la empresa adjudicataria del contrato, Producciones Jiménez Padilla. Flamenco en la Terraza obtuvo un gran éxito el verano pasado entre locales y turistas, pero este año se ha dado una vuelta de tuerca a la programación ampliando la propuesta para incorporar otros tipos de música y espectáculos.

En total, el ciclo ofrecerá veinte actuaciones que se desarrollarán entre el 16 de julio y el 18 de septiembre los jueves y viernes a partir de las 22 horas. Cada espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y la entrada será libre hasta completar el aforo.

El objetivo de la iniciativa es que tanto las personas que permanecen en la ciudad durante el verano como quienes la visitan puedan salir, pasear y disfrutar de actividades culturales.

El cartel previsto, que contará con un 90% de artistas cordobeses para promocionar el talento local, ha destacado Albás, incluirá actuaciones de jazz contemporáneo, magia, música clásica, monólogos, humor, rock, copla, danza, boleros, música de autor, marionetas, carnaval, recitales poéticos además de flamenco. "Se trata de una propuesta que viene a sumarse a la oferta cultural de la ciudad y que es especialmente interesante porque está pensada para que pueda disfrutarse también en familia", ha asegurado.

Presentación del ciclo 'Noches en la terraza'. / CÓRDOBA

Desde Producciones Jiménez Padilla, han indicado que, como empresa cordobesa, "es un gusto y un orgullo poder colaborar con una ciudad que siempre habla de cultura, que cuida a sus artistas y que respalda a sus empresas".

El ciclo Noches en la Terraza reúne veinte espectáculos entre el 16 de julio y el 18 de septiembre, con una programación muy diversa que abarca música de autor, flamenco, jazz, poesía, magia, teatro, danza, copla, carnaval y propuestas familiares. Según la presentación anterior, se celebrarán en la terraza del CRV, los jueves y viernes a las 22.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. El documento concreta las fechas y el contenido artístico, aunque no repite expresamente el lugar ni la hora.

La programación incluye los siguientes espectáculos: