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Arte e Historia

La asociación Los Ríos de Fernán Núñez desvela a través de una ruta cultural la conexión de Goya con este municipio de Córdoba

Un profesor de la Universidad de Córdoba guía la iniciativa que pone en valor la influencia del reconocido pintor en la Villa de Fernán Núñez

El doctor en Patrimonio Francisco M. Espejo Jiménez fue el encargado de guiar la ruta.

El doctor en Patrimonio Francisco M. Espejo Jiménez fue el encargado de guiar la ruta. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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La asociación Los Ríos de Fernán Núñez ha organizado una singular ruta turístico-cultural por la localidad para mostrar la relación existente entre el pintor Francisco de Goya y este municipio de la Campiña Sur de Córdoba. La ruta, que fue presentada por la presidenta de la asociación y guía oficial de turismo, Paqui Pintor, fue guiada en esta ocasión por el vocal de esta misma asociación, Francisco Manuel Espejo Jiménez, profesor de la Universidad de Córdoba y doctor en Patrimonio.

A través del recorrido del que se beneficiaron los asistentes, Francisco M. Espejo Jiménez detalló la relación que existe entre el patrimonio de Fernán Núñez y las obras pictóricas de Goya.

La presidenta de la asociación Los Ríos, Paqui Pintor, en la presentación de la ruta.

La presidenta de la asociación Los Ríos, Paqui Pintor, en la presentación de la ruta en la iglesia de Santa Marina. / CÓRDOBA

Con una gran maestría y rigurosidad histórica, este doctor en Patrimonio fue desvelando a cada paso un pedacito del siglo XVIII en la Villa de Fernán Núñez. De este modo, los asistentes a esta ruta pudieron conocer esta singular relación entre el famoso pintor y el sexto conde de Fernán Núñez, Carlos José Gutiérrez de los Ríos, a través de sus lienzos, de los muros y otros detalles de los monumentos de la localidad cordobesa, como son el Palacio Ducal o la iglesia de Santa Marina, por citar algunos de los mismos.

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Otro momento de la ruta.

Otro momento de la ruta. / CÓRDOBA

Veinte años de labor

La asociación Los Ríos de Fernán Núñez es una entidad sin ánimo de lucro que persigue recuperar, proteger y poner en valor el patrimonio histórico de Fernán Núñez, la cultura, arte y las tradiciones. Este año cumple su vigésimo aniversario.

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