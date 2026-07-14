La asociación Los Ríos de Fernán Núñez desvela a través de una ruta cultural la conexión de Goya con este municipio de Córdoba

La asociación Los Ríos de Fernán Núñez ha organizado una singular ruta turístico-cultural por la localidad para mostrar la relación existente entre el pintor Francisco de Goya y este municipio de la Campiña Sur de Córdoba. La ruta, que fue presentada por la presidenta de la asociación y guía oficial de turismo, Paqui Pintor, fue guiada en esta ocasión por el vocal de esta misma asociación, Francisco Manuel Espejo Jiménez, profesor de la Universidad de Córdoba y doctor en Patrimonio.

A través del recorrido del que se beneficiaron los asistentes, Francisco M. Espejo Jiménez detalló la relación que existe entre el patrimonio de Fernán Núñez y las obras pictóricas de Goya.

La presidenta de la asociación Los Ríos, Paqui Pintor, en la presentación de la ruta en la iglesia de Santa Marina. / CÓRDOBA

Con una gran maestría y rigurosidad histórica, este doctor en Patrimonio fue desvelando a cada paso un pedacito del siglo XVIII en la Villa de Fernán Núñez. De este modo, los asistentes a esta ruta pudieron conocer esta singular relación entre el famoso pintor y el sexto conde de Fernán Núñez, Carlos José Gutiérrez de los Ríos, a través de sus lienzos, de los muros y otros detalles de los monumentos de la localidad cordobesa, como son el Palacio Ducal o la iglesia de Santa Marina, por citar algunos de los mismos.

Otro momento de la ruta. / CÓRDOBA

Veinte años de labor

La asociación Los Ríos de Fernán Núñez es una entidad sin ánimo de lucro que persigue recuperar, proteger y poner en valor el patrimonio histórico de Fernán Núñez, la cultura, arte y las tradiciones. Este año cumple su vigésimo aniversario.