Artes escénicas
Dos Torres invita a disfrutar de Rafael Álvarez 'El Brujo' y la música a capela en su 12º Festival de Música y Teatro
El municipio cordobés acogerá la duodécima edición del festival los días 17 y 18 de julio con actuaciones de Onfive y El Brujo
Los próximos 17 y 18 de julio Dos Torres ofrecerá a los amantes de la música y el teatro una oportunidad única de disfrutar de espectáculos de primer nivel gracias a la 12ª edición de su Festival de Música y Teatro, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba, según informa la propia institución provincial.
El delegado de Cultura en la Diputación, Gabriel Duque, ha sido el encargado de dar a conocer los detalles de este festival que “es una iniciativa abierta a toda la comarca de Los Pedroches y a los amantes del teatro y la buena música, por eso la respaldamos a través del programa Cosecha Cultural, dentro del cual ofrecemos a los municipios de la provincia un catálogo de iniciativas entre las que está el espectáculo de Onfive”.
El alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha explicado del festival que “se trata de un evento consolidado pero que no ha sido fácil, sobre todo traer artistas como los de este año”. Sobre la programación, ha destacado que “habrá un espectáculo musical a capela, en la plaza de la Villa, y actuará El Brujo, que teníamos muchas ganas que viniera porque hace mucho que no está en Los Pedroches. Éste estará en el Centro Cultural 2T que cuenta con la última tecnología y reúne las características para un buen sonido”.
Un espectáculo con voces a capela
El día 17 de julio tendrá lugar la actuación en la plaza de la Villa del grupo 1x1 Onfive, que pondrá en escena Otherwise Tour, un espectáculo basado en cinco voces a capela, sin instrumentos, pero capaces de crear un universo de emociones. Se trata de un espectáculo lleno de energía, esperanza y talento en el que sus cinco integrantes harán versiones de canciones en español e inglés de pop, funky, jazz, etc. La entrada será gratuita aunque el aforo es limitado.
El 18 de julio el gran maestro de la palabra, Rafael Álvarez El Brujo, representará Cómico, monólogo donde combina el humor, la improvisación y la experiencia de toda una vida sobre los escenarios. La obra tendrá lugar en el Centro Cultural 2T y la entrada tiene un coste de 15 euros. Se pueden comprar por las mañanas en la Oficina de Turismo de Dos Torres y por las tardes en la Biblioteca Municipal. También a través de la App Comarcalia.
- El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
- El verano en las chabolas de Córdoba: 'No dormimos ni de noche ni de día
- La Carloteña triplica su facturación hasta los 100 millones y se coloca entre las marcas más conocidas del país
- El Córdoba CF y media liga siguen de cerca al adamuceño Andrés Cuenca y a Morante, dos de los nuevos campeones de Europa sub-19
- La residencia de estudiantes de Campus Córdoba abrirá en septiembre en la antigua Agrónomos con 240 plazas
- La Carloteña, una empresa familiar, profesionalizada y con talento cordobés
- Un vermú y un PX de Montilla-Moriles logran los dos únicos Grandes Oros concedidos en el Concurso VinoSub30 2026
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales