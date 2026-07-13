El Real Jardín Botánico de Córdoba expone cómo el cambio climático y el Homo sapiens llevaron a la desaparición neardental

El Real Jardín Botánico de Córdoba ha inaugurado este lunes la exposición itinerante y pionera en Andalucía, nacida tras seis años de investigación, y que lleva el título de El declive neandertal hace 45.000 años: crisis climática y la llegada del Homo sapiens. Según el presidente del Imgema, Daniel García Ibarrola, esta muestra servirá "para poner en valor la relación que existía entre ambos fenómenos y en especial, para incidir en la cuestión del cambio climático que es algo que preocupa especialmente a la ciudad". Se trata de una exposición interdisciplinar en la que se analiza la desaparición de los Neardentales, pero también se habla del clima, de la vegetación y de cómo los cambios que se produjeron hace decenas de miles de años siguen resonando en el presente, algo que en opinión de los expertos, "debe hacernos reflexionar sobre la crisis climática actual y la sociedad en la que vivimos".

La exposición está estructurada en torno al momento clave del contacto entre los últimos grupos neandertales y los primeros Homo sapiens. Después de que los neandertales hubieran sobrevivido con éxito durante más de 250.000 años en el continente euroasiático, desaparecieron tras apenas 10.000 años de contacto con los Homo sapiens, según ha explicado la comisaria de la exposición, Ana Belén Marín Arroyo.

Una exposición y multitud de preguntas

¿Qué estaba ocurriendo desde el punto de vista climático? ¿Cómo estaban afectando esos cambios a los ecosistemas, a la vegetación y a los animales en los que los neandertales basaban su dieta? ¿Qué relación mantuvieron con los primeros Homo sapiens? Estas son algunas de las preguntas a las que responde la exposición, que las va desarrollando progresivamente hasta presentar los resultados finales.

Los neandertales fueron desapareciendo progresivamente desde el norte de la península ibérica, mientras que su último refugio se encontró en la zona mediterránea. En esta región, los cambios climáticos fueron menos bruscos y la vegetación se mantuvo más estable a lo largo del tiempo, lo que permitió que las poblaciones neandertales resistieran durante más tiempo. Sin embargo, finalmente desaparecieron hace unos 35.000 años. "Lo que hemos comprobado es que tanto el cambio climático como la llegada del Homo sapiens fueron dos factores fundamentales en su desaparición". La experta recalca que "estas poblaciones eran cazadoras-recolectoras y todavía no existían supermercados por lo que el hecho de que la temperatura descendiera diez grados en apenas cien años afectaba claramente a sus ecosistemas, a la vegetación, a los animales que cazaban y, por tanto, a su supervivencia como especie". Para conocer las conclusiones con más detalle, hay que visitar la exposición.

Exposición en el Jardín Botánico de Córdoba. / C. TOCADOS

La comisaria recuerda que la muestra es el resultado de más de seis años de investigación del equipo del proyecto Subsilience, financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Según Marín, el objetivo es trasladar a la sociedad unos resultados que, de otro modo, se quedarían dentro del contexto académico y no llegarían al público general. La investigación realizada permite avanzar en el conocimiento de los Neandertales y responder a una pregunta fundamental: ¿Cómo influyó el cambio climático en las poblaciones Neandertales y cuál fue la causa final de su declive y posterior extinción? Según la experta, el cambio climático es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la Prehistoria y que también está sucediendo en la actualidad. La exposición invita a reflexionar sobre cómo estos cambios pueden afectar al ser humano como especie.

García Ibarrola ha coincidido en que, además de la investigación en sí misma, "es fundamental dar a conocer a la sociedad todos los avances científicos que se van alcanzando en torno al cambio climático", así como su vinculación con elementos como la vegetación o cuestiones como en este caso, la desaparición de los Neardentales y la llegada del Homo sapiens. La muestra servirá además para entender la situación actual y cómo el cambio climático está afectando al planeta y su cuidado.

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La vicerrectora de Investigación Científica de la Universidad de Córdoba, María José Polo, ha estado presente en la inauguración, donde ha apuntado que "esta exposición demuestra que los museos y la ciencia son espacios vivos en el siglo XXI" y que son una parte activa de la cultura donde la ciudadanía que acude tiene la posibilidad de contemplar y conocer los resultados de proyectos de investigación de alto nivel como este. En este sentido, ha informado de que este proyecto ofrece la posibilidad de visibilizar "el estrecho vínculo que existe entre ciencia, administraciones públicas y la ciudadanía enfocadas en una sociedad más sostenible".