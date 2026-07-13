Un Festival de la Guitarra de Córdoba muy flamenco que busca relevo en la butaca

La guitarra se ha vuelto a abrir paso en las noches tórridas de Córdoba. El sonido de las seis cuerdas ha vuelto a ser para muchos la válvula de escape con la que soportar el inicio de un mes de julio asfixiante y futbolero. En el Patio de los Naranjos, aún resuena el eco de la tambura de Bako Jovanovic y la guitarra acústica de Mozes Rosenberg, sonido multicultural atornillado al suelo por efecto del calor abrasador que presidió la noche del concierto.

En la Axerquía, la estridencia de la guitarra metálica de Warcry y Angelux Apátrida sobrevuela días después sobre el escenario al aire libre, en pugna con los acordes melódicos de Luz Casal, el descaro canalla de Loquillo, las letras crudas de Sanguijuelas del Guadiana y el rumor melódico y electrizante de Siloé. Llevará tiempo borrar de la memoria de Córdoba el sonido que dejaron tras de sí sus grandes figuras del flamenco, desde Vicente Amigo a Paco Peña, José Antonio Rodríguez o Blanca del Rey mientras el Teatro Góngora se encoge de hombros tras siete sesiones dedicadas al placer de escuchar partituras, a ratos clásicas, a ratos, vanguardistas.

Público asistente al concierto de Loquillo, en la Axerquía. / Manuel Murillo / COR

El Festival de la Guitarra de Córdoba cerró este sábado un nuevo episodio de su historia, el número 45, trece días de programación, prólogo incluido, que han llenado de música los teatros municipales. Ahora que toca hacer balance, sin números aún sobre asistencia, que llegarán esta semana, cabe apuntar que de un programa compuesto por 25 conciertos, solo cinco consiguieron colgar el cartel de localidades agotadas: Vicente Amigo, que lo hizo por dos veces en el Gran Teatro; el concierto tributo a Dire Straits y el de Siloé en el Teatro Axerquía y el de Leonor Watling y Leo Sidrán en el Teatro Góngora, y eso a pesar de que la cita coincidió con el partido de cuartos de final de España (algunos debieron comprar la entrada y no fueron porque había huecos, todo hay que decirlo).

Paco Peña, en el concierto inaugural del Festival de la Guitarra. / Manuel Murillo

El resto de concierto, partido de fútbol o no mediante, no lograron llenarse. Y no por falta de calidad de las propuestas, que salvo alguna excepción, han tenido un nivel de notable alto o sobresaliente, sino por la falta de interés del público, porque no son nombres conocidos por el gran público, porque algunos ya se han visto muchas veces en Córdobas, por falta de promoción que atraiga a gente de fuera, por el calor, por el bolsillo o por un combo de todo eso.

Concierto de Siloé, uno de los que colgó el cartel de entradas agotadas. / Víctor Castro / COR

El caso es que, por unas u otras causas, y por más que no sea una novedad, muchos de los conciertos no han llegado a cubrir media entrada. Y eso que el cartel ha estado principalmente enfocado al público adulto, de 40 años en adelante, el que más presupuesto dedica a la cultura en directo. Se pueden contar con los dedos de una mano las propuestas destinadas al público más joven. Siloé, Sanguijuelas con Aslándticos y apurando mucho, Love of Lesbian, Kiki Morente y Mononeon.

Concierto de Manuel Barrueco. / rafa alcaide

Cierto es que la música no tiene edad y que hay grupos que movilizan a varias generaciones porque sus canciones han sido el himno que han escuchado en casa desde pequeños, pero siendo honestos, nombres como Loquillo, Luz Casal, Los Planetas, que sin llenar el Teatro de la Axerquía, tuvieron una buena entrada, o los de Stanley Clarke, Teddy Bautista, Manuel Barrueco, David Russell, Paco Peña o José Antonio Rodríguez, no movilizan a la juventud, que bebe de otras fuentes musicales. Quizás habría que tenerlos más en cuenta a la hora de diseñar la programación. Solo así estará garantizado el futuro del Festival de la Guitarra.

Un momento del espectáculo 'La reina Blanca' homenaje a Blanca del Rey. / rafa alcaide

El flamenco, estelar

El de 2026, ha sido un festival en el que el flamenco ha sido el género que ha brillado por encima del resto. No en vano, han coincidido en distintas fechas un ramillete de figuras de renombre que solo en el espectáculo de homenaje a Blanca del Rey, el magnífico estreno de La reina Blanca, concentró a casi una decena de bailaores y bailaras de un nivel extraordinario, un elenco difícil de reunir sobre un escenario. Eso por no hablar del concierto de José Antonio Rodríguez, otro fenómeno de la guitarra, o de Paco Peña, que regaló más de dos horas de espectáculo rodeado de una mezcla de veteranía y promesas del flamenco. Una ciudad que presume tanto de ser cuna del flamenco y que cuenta con dos conservatorios de música y un conservatorio de danza debería haber agotado las localidades para esos espectáculos, no solo para el de Vicente Amigo, y haber despertado el interés del alumnado que estudia en sus aulas. ¿Dónde están todos esos jóvenes? ¿Escuchar a los grandes no es la mejor escuela? ¿Acaso esperan vivir del flamenco una generación que no tiene costumbre de acudir al teatro?

Patio de butacas, en el concierto de Mononeon. / Víctor Castro / COR

El bajo, en tres versiones

El 45 Festival de la Guitarra ha demostrado que no está cerrado a introducir otros instrumentos de cuerda como protagonistas. Tres grandes bajistas de tres estilos radicalmente diferentes han sido estrellas de tres espectáculos este año: Stanley Clarke, en modo jazzístico rodeado de un grupo de muy alto nivel; el dadaísta de look estrambótico Mononeon, que dio una clase magistral de bajo electrónico acompañado por una banda muy cañera y Juanfe Pérez, el bajista flamenco que está partiendo la pana con su particular forma de interpretar el instrumento. Tanto Clarke como Mononeon están acostumbrados a llenar salas por donde van, pero en Córdoba apenas ocuparon un tercio de las entradas del Gran Teatro. Mononeon y Rycardo Moreno tuvieron la desgracia añadida de que su concierto coincidiera en día y hora con el partido de fútbol de España-Portugal.

Grandes estrellas en el festival

Aunque un festival de la guitarra como el de Córdoba no puede ni debe vivir solo de las grandes estrellas que desde sus inicios han poblado su cartel (léase Bob Dylan, Bob Dylan, Mark Knopfler, Pat Metheny, Sting, Carlos Santana, Paco de Lucía, BB King, Joe Satriani, Gary Moore, Joe Bonamasa, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Al Di Meola, Chuck Berry, Tomatito, Gary More, entre otros muchos) también es cierto que no debería prescindir de ellos, ni olvidarse de incluir de vez en cuando un cabeza de cartel de los que atraen a varios miles de personas, por más que un concierto de esas características obligue a buscar un espacio mayor al del Teatro de la Axerquía, como se ha hecho cuando ha sido necesario.

Son muchos los que opinan que el Festival de la Guitarra de Córdoba se ha conformado con espectáculos de formato medio y ha renunciado a contratar a las grandes figuras del momento en favor de otros festivales de verano. El programa de los últimos años demuestra que es así, ya que desde 2018, con el concierto de Kiss en Los Califas y 2016 con el de Scorpions, que reunió a más de 8.000 personas en la plaza de toros, no se celebra un macroconcierto en el marco del festival. Puede que las figuras de la guitarra que hoy llenan estadios sean otras, pero si alguna de las estrellas que llenan plazas de toros y estadios pasa de gira por España y está al alcance del festival, habría que intentar incluirlo en el cartel. Al menos, eso es lo que Córdoba espera.

Kiki Morente en el concierto homenaje 'Omega', en la Axerquía. / Víctor Castro / COR

Homenajes a grandes iconos

Lo que no han faltado han sido homenajes en distinto formato. La dosis de tributos ha sido importante en este 2026, empezando por el de Dire Straits Brothers in band, celebrado en el prólogo del festival en el Teatro de la Axerquía, o los tributos a Paco de Lucía Legacy y a Enrique Morente Omega, el concierto que puso fin también en la Axerquía a esta edición con muchos huecos en las gradas y opiniones críticas entre los asistentes consultados, que echaron en falta mejor calidad en el sonido. También ha habido conciertos enmarcados en giras de aniversario como el de Los Planetas o el homenaje a Blanca del Rey con motivo de su 80 cumpleaños.

En el programa formativo, se agotaron las plazas de tres de los 17 cursos impartidos, de David Russell, Javier Latorre y Manuel Barrueco. El año que viene, más.