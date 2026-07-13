Cultura en Córdoba
El C3A de Córdoba abre la convocatoria para sus residencias artísticas del próximo año para un periodo de tres meses
Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 13 de agosto y los artistas deberán pasar en Córdoba al menos el 80% del tiempo que dure el proyecto
El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A de Córdoba ha abierto la convocatoria de sus residencias artísticas, que tienen una duración de tres meses y deben destinarse al desarrollo de un proyecto artístico concreto. Según las bases, podrán presentar solicitudes personas físicas, asociaciones y proyectos individuales o colectivos para trabajar en dos turnos posibles, del 11 de enero al 10 de abril de 2027 y del 19 de abril al 18 de julio de 2027. Además, el centro exige que el artista trabaje de forma presencial en Córdoba al menos el 80% del tiempo que dure la residencia, ya que el proyecto debe estar concebido para desarrollarse materialmente en Córdoba y no principalmente a distancia.
Según refleja el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el plazo de presentación de solicitudes se abrirá este lunes y hasta el próximo 13 de agosto. El presupuesto de la convocatoria asciende a 85.000 euros en total si bien no se concreta la cuantía máxima que puede recibir cada residencia, que dependerá del proyecto que se presente.
A la hora de seleccionar los proyectos, se tendrá en cuenta la innovación y aportación al arte contemporáneo con hasta 35 puntos, la aportación en cuanto a nuevas estrategias estéticas o conceptuales en pintura, instalación, escultura o fotografía con hasta 15 puntos, el uso de nuevos lenguajes contemporáneos —performance, arte sonoro, nuevos medios, arte digital, imagen en movimiento, con hasta 15 puntos y el uso de tecnologías audiovisuales, digitales, redes sociales u otras tecnologías para desarrollar o difundir el proyecto con hasta 5 puntos. También se valorará la vinculación con la realidad cultural y social de Andalucía con hasta 20 puntos y con la promoción de la igualdad de género con hasta 5 puntos.
En cuanto al perfil artístico, se tendrá en cuenta la trayectoria y trabajos anteriores de experimentación, con hasta 35 puntos y la formación, exposiciones, publicaciones y presencia en colecciones con hasta 5 puntos. De esta forma, se valorará principalmente la calidad y originalidad del proyecto, la trayectoria previa y la relación con Andalucía del mismo. Los interesados, pueden enviar sus solicitudes al correo residencias.c3a@juntadeandalucia.es
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