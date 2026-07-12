Torrelodones acoge la 24ª edición del Certamen de Pintura en Directo Rafael Botí

Las calles de Torrelodones han vuelto a convertirse este domingo en un gran estudio al aire libre con motivo de la celebración del 24º Certamen de Pintura en Directo Rafael Botí, una cita que reunirá a artistas para plasmar en sus obras los paisajes y rincones del municipio.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento, el Casino Gran Madrid y Rafael Botí, ha estado abierto a la participación de todas las personas físicas mayores de 18 años, según informó el Consistorio en un comunicado. Tanto la técnica como el estilo han sido libres, aunque el tema de las obras debía estar inspirado en Torrelodones y su entorno.

El certamen contempla un primer premio, patrocinado por el Ayuntamiento de Torrelodones, dotado con 3.500 euros; un segundo galardón, patrocinado por Casino Gran Madrid, de 2.000 euros; y un tercer premio, concedido por Rafael Botí, con una dotación de 1.000 euros. Además, el jurado otorgará cinco accésits. Las obras seleccionadas pasarán a formar parte de una exposición que podrá visitarse del 13 de julio al 15 de septiembre en la Casa de Cultura Paco de Lucía, en Torrelodones.

El pintor cordobés Rafael Botí

El certamen rinde homenaje al pintor Rafael Botí (Córdoba, 1900-Madrid, 1995), cuya trayectoria artística estuvo marcada por su especial interés por el paisaje. Buena parte de su producción se centró en escenas urbanas y espacios tranquilos, una temática que inspiró la creación de este concurso de pintura rápida.