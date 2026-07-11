Las Migas, Alice Wonder y JJ Johansson llenarán de música otra edición de las 'Noches eclécticas de Viana' en Córdoba

El ciclo Noches Eclécticas de Viana regresa este año con una propuesta de tres conciertos entre el 11 y el 25 de septiembre que tendrá como protagonistas a Las Migas, Alice Wonder y J. J. Johansson. Los conciertos tendrán lugar en el Patio de Columnas del Palacio de Viana a partir de las 21.30 horas y el precio de las entradas, que ya están a la venta, será de 15 euros.

El 11 de septiembre, será el turno de Las Migas, el cuarteto de música popular española formado por Paula Ramírez, Marta Robles, Alicia Grillo y Laura Pacios, ganadoras de dos premios Grammy Latino al mejor álbum de música flamenca y que ya pasaron por el Festival de la Guitarra de Córdoba en 2025. Las Migas iniciaron su trayectoria en Barcelona en 2004 como trío integrado entonces por Silvia Pérez Cruz, que en 2011 dejó la formación para seguir su propia andadura. En 2022, su disco Libres fue galardonado con el primer Grammy y el segundo llegaría tres años después con Flamencas.

Alice Wonder. / CÓRDOBA

El 18 de septiembre, la cantautora y multiinstrumentista independiente madrileña Alice Wonder tocará en Córdoba por primera vez. La conocerán, entre otras cosas, por su participación en 2023 en el Benidorm Fest con la canción Yo quisiera, que superó la semifinal, aunque no logró ganar el concurso. Hija de músicos, tiene un estilo a caballo entre el indie, el pop alternativo y la música electrónica, con letras introspectivas y mucha carga emocional.

Por último, el 25 de septiembre ocupará el escenario del Patio de las Columnas Jay Jay Johansson, un cantante y compositor sueco que celebrará en Córdoba el 30 aniversario del su álbum debut Whiskey. Johansson tiene una voz melancólica y destaca por un estilo muy personal que fusiona el trip-hop, downtempo, jazz y el pop electrónico.