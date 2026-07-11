Kiki Morente: “Cada vez que escucho 'Omega' descubro cosas nuevas y veo la magnitud que tiene"

Kiki Morente viene de actuar en Algeciras y reconoce estar cansado, pero la ilusión, la incertidumbre y las ganas de actuar este sábado en el 45 Festival de la Guitarra de Córdoba junto a Lagartija Nick son más grandes. “Llevo a mi padre presente continuamente y todo el rato intento descubrir qué sentiría él para hacer este trabajo”, admite con voz templada al preguntarle por la presión y responsabilidad indisolubles al materializar sobre el escenario 30 años de Omega, la obra cumbre de su padre, Enrique Morente. Dice el menor de sus tres hijos que, con este proyecto, su cometido no es otro que el de "intentar mostrarle esta obra de arte a la gente joven que no la ha escuchado". Una tarea nada fácil la de Kiki Morente. Tras de sí lleva arrastrando la larga sombra de una leyenda cuyo nombre propio sigue latiendo en la memoria colectiva. Y que este sábado, para fortuna de todos y gracias a él, latirá aún más cerca. Porque más fuerte no se puede.

-El concierto de este sábado en Córdoba es el primero de varios con los que celebran los 30 años del disco Omega de su padre, Enrique Morente. Iban a comenzar en las Noches del Botánico de Madrid, pero han tenido que aplazarlo por una intervención médica a Antonio Arias, de Lagartija Nick. ¿Cómo han experimentado estas semanas? ¿Ha cambiado en algo su forma de afrontar este comienzo?

-Bueno, un poquito más interiorizado, pero con sensación de expectación, de tranquilidad, de tomárselo con calma. La verdad es que es como un revuelo, es como volver un poquito a esos nervios del estreno y de estar todo en lo alto, así que bueno, ahí estamos.

-¿Cómo se encuentra Antonio?

-Pues se encuentra genial, con mucha fuerza, con mucha ilusión. Está victorioso.

-Enrique Morente actuó hace un par de ediciones en el Festival de la Guitarra de Córdoba, la última vez fue en 2009, junto a Lagartija Nick, para volver a presentar el espectáculo Omega en directo. En esta ocasión es usted quien se sube al escenario de la Axerquía con ellos. ¿Qué significa para usted regresar al festival donde ya estuvo su padre con este mismo legado entre las manos?

-Me produce mucha emoción. Una responsabilidad bonita y la ilusión máxima. Yo estuve aquella vez allí tocándole las palmas, haciéndole los coros, yo era un niño, y la verdad es que volver a este Festival de la Guitarra que es, bueno, emblemático, me hace mucha ilusión. Me requiere toda la emoción del mundo revivir y recordar ese momento.

Lagartija Night y Kiki Morente. / CÓRDOBA

-Compagina la gira con otros conciertos propios. ¿Cómo se gestiona ese cambio en paralelo de un universo a otro?

-Pues ayer lo experimenté, y la verdad es que intento hacerlo de la manera más natural, ¿no? Como el flamenco es nuestra manera de vivir, intento que el cante siempre esté presente ahí, en nuestro día a día. Sin olvidar que Omega me requiere una atención y una presentación, y a veces resulta difícil compaginar todo a la vez.

-Dice que el flamenco está presente en su día a día, que es su manera de vivir. Eso me hace recordar una entrevista reciente que compartió en su perfil de Instagram en la que decía que, por encima de todo, lo que usted siempre intenta es ser un buen aficionado al flamenco. ¿Eso cómo se logra?

-Pues se consigue estudiando, amando, dedicándole cariño al arte, como a cualquier otro arte o como a cualquier afición o vocación que pueda tener alguien por un trabajo, o un oficio. Al fin y al cabo, no deja de ser una carrera a largo plazo, y el amor, la disciplina e intentar ser un buen aficionado, creo que es el fin de un buen flamenco.

-¿Qué artistas le hacen sentirse un buen aficionado a día de hoy?

-Bueno, hay compañeros de mi edad que lo están haciendo superbien, que están dedicando su vida al flamenco y defendiéndolo. Cantaores como Rancapino, como Israel Fernández... Están mostrando el cante estudioso y el cante de respeto. Entonces creo que son compañeros que inspiran y con los que se comparte una afición.

-Por ahí he leído que en su día ya intentaron llevar este disco al directo, a modo de relevo generacional. ¿Qué ha cambiado para que sienta que debía ser ahora y no antes?

-Es que no soy muy partidario de esa reflexión. Yo creo que esto ha sido unirse a un proyecto, a un trabajo de una magnitud tan polivalente y tan versátil que sirve para todos los públicos. Yo creo que, ahora mismo, nuestro cometido es enfrentarnos a revivir un trabajo de hace casi 30 años, que sigue más vivo que nunca, más moderno que nunca, y creo que sirve para que muchos artistas jóvenes, desde la libertad de expresión que tenemos hoy —la cual no había antes—, intenten entrar por esa puerta que este disco abrió. Mi cometido es intentar mostrarle esta obra de arte a la gente joven que no la ha escuchado.

-Desde luego, parece que el legado está más vivo que nunca. ¿Cómo es posible que casi 30 años después el disco de Omega siga siendo una propuesta tan vigente, tan actual, y que siga emocionando como lo hace?

-Como dice Antonio Arias, esto es un espíritu. Omega es más que un trabajo, más que una obra musical. Es, por lo menos para nosotros, es como un espíritu, una hermandad. Es una energía que te atrapa. Y yo, como compañero y como espectador, cada vez alucino más, cada vez que escucho el trabajo descubro cosas nuevas y veo la magnitud que tiene. La autenticidad que tiene es la que hace que esté vigente y tan vivo.

-¿Y cuál es el secreto para trasladar al escenario ese espíritu y transmitir esa energía a todos los asistentes?

-Requiere mucha energía, la verdad, mucho esfuerzo. Ahora hemos estado de ensayo y es agotador, porque no es algo que se pueda estar repitiendo como si fuese una canción normal. Y en cuanto a la energía, pues yo creo que te tienes que impregnar de ese espíritu. Entrar en el mundo Lorca, en el mundo Cohen, en el mundo Morente, en el mundo Lagartija, y disfrutarlo al máximo. Cuando lo disfrutas entiendes un poco la expresión del trabajo y es como se puede transmitir.

-Dentro de esa complejidad y de ese universo de temas que dan forma al proyecto, ¿cuál le ha resultado más difícil de llevar al directo?

-Hombre, Ciudad sin sueño y Omega son temas que son dos monstruos, son dos barcos, son temas que, como te digo, te tienes que meter en el espíritu, te tienes que meter dentro de la garra. Meterte en ese desgarro, en ese poema para los muertos. Te tienes que meter un poco en la historia y olvidarte de todo lo demás. Entonces son temas que cuestan mucho. Luego hay temas más bonitos, que son más flojos, más románticos y tienen otro carácter, pero estos dos en concreto me cuestan trabajo. (Esto último lo dice riendo, honesto, y asumiendo las dimensiones del asunto).

-Debe resultar difícil que uno se olvide de todo lo demás durante unas horas.

-Claro, y bueno, de alguna manera, cómo no, llevo a mi padre presente continuamente y todo el rato pienso en esa emoción de cómo él lo vivió, e intento descubrir qué sentiría él para hacer este trabajo.

-Teniendo a su padre tan presente, especialmente ahora, en esta etapa en la que se encuentra, de hacer posible este directo, ¿siente más responsabilidad y presión, u orgullo?

-Creo que una mezcla de todo. La responsabilidad no me la puedo quitar. Los nervios no me los puedo quitar. Al miedo intento no prestarle atención, intento no hacerlo real porque, por qué tener miedo no, ¿no? Los nervios sí, creo que te hacen sentir vivo y que es algo normal y necesario. Me acuerdo de mi padre y claro que me da apuro y respeto, pero por él, por todo lo que requiere para mí, no por lo que digan ni por las comparaciones, porque en ningún momento quiero intentar ocupar ningún lugar. Intento hacerlo con todo el respeto y con mucho amor. Como un aficionado.

-Y, por último: cuando baje el telón de esta gira, ¿qué le gustaría llevarse a casa?

-Fíjate, es una pregunta que me hago. He parado ahora mismo el proyecto de grabación que tenía, porque tenía varias ideas ahí, pero de momento me requiere tanta concentración esto, que estoy esperando a ver qué frutos me da, qué sensaciones, qué me aporta a mí una vez que haya tenido el bagaje de poder defender Omega. Si es que lo consigo. Así que a ver qué sensaciones y qué empuje me da, o adónde me lleva.