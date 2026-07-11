El Festival de la Guitarra de Córdoba se despide coronando a Blanca del Rey como reina del flamenco

El Gran Teatro de Córdoba se ha convertido este sábado, el último día del Festival de la Guitarra 2026, en el Corral de la Morería de Madrid para homenajear a Blanca del Rey. Faltan palabras para describir el derroche de potencia y poderío flamenco reconcentrado en dos horas de espectáculo del que han hecho gala los quince artistas que han conformado el elenco, que culminaron con un fin de fiesta apoteósico en el que la propia Blanca del Rey, generosa y emocionada, se olvidó de sus 80 años para demostrar aquello de que quien tuvo retuvo. Y ella tuvo mucho.

La Reina Blanca, que ha coronado en su tierra a una de las artistas más grandes que ha dado el flamenco, ha transitando la historia de la bailaora cordobesa en tres tiempos, pivotando entre Lo recordado, Lo Soñado y Lo vivido. Ocho bailaoras y bailaores de la talla de Olga Pericet, Úrsula López, David Coria, Eduardo Guerrero, Florencia Oz, Marta Gálvez, Manuel Liñán y Marco Flores se han metido en la piel de la artista para sacar de su cosecha sus propias interpretaciones de pajareras, cantiñas, tangos, caña, farruca, bulerías, guajira, peteneras y soleá en un ejercicio de excelencia flamenca que bien merece que lo que ha sido un estreno absoluto no se quede solo en Córdoba, sino que inicie una gira por cuantos más escenarios mejor.

Marta Gálvez interpretó una guajira con abanico y bata de cola. / rafa alcaide

La propuesta ha estado repleta de emoción, de sentimiento, de potencia escénica, de técnica, incluso de humor en algunos pasajes, de elegancia máxima, pero por encima de todo, de arte, mucho arte, el que han desplegado todos y cada uno de los flamencos que han intervenido y que han suscitado tras cada intervención el mismo comentario del público: "A cual mejor, a cual más brillante".

Úrsula López y Rocío Luna, montillana y cordobesa, por peteneras. / Rafa Alcaide

Con la presencia constante sobre el escenario del mantón de manila que tantos años acompañó a Blanca del Rey y que con tanta maestría han movido sobre el Gran Teatro Florencia Oz, Olga Pericet, Úrsula López y Marta Gálvez (las tres últimas cordobesas), en homenaje a La Reina Blanca, el espectáculo ha transitado por la vida y obra de Blanca del Rey, dando forma a un montaje moderno que lleva el sello original de su director, el también cordobés Paco López, un monstruo de la dirección de escena, que ha hecho brillar la memoria de la bailaora modelando el ritmo, los tiempos y los colores de la escenografía para ofrecer un espectáculo redondo. Ni que decir tiene que tanto Javier Ibáñez, José Tomás como el cordobés Paco Serrano a la guitarra, e Isadora O'Ryan al chelo y voz, han estado a la altura del nivelón, interpretando una banda sonora a la que han puesto voz de forma sublime otros tres grandes: David Lagos, y los cordobeses Rafa del Calli y Rocío Luna al cante.

Olga Pericet, en el estreno de 'La reina Blanca', en el Gran Teatro de Córdoba. / Rafa Alcaide

Blanca del Rey, que tomó el apellido artístico que la ha acompañado toda su vida de su marido, Manuel del Rey, propietario y fundador del mítico tablao El Corral de la Morería, ha crecido, como decía la voz en off que ha narrado su vida "respirando el flamenco" directamente de sus iconos, sin vídeos ni intermediarios. Quizás por eso la que un día renunció a su carrera para criar a sus hijos no pudiera resistirse a volver a los escenarios para fundar su propio ballet flamenco y recorrer el mundo con él.

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En un acto simbólico de justicia poética, Córdoba ha coronado hoy a Blanca, que ha dejado de ser "del Rey" para convertirse en La reina Blanca, protagonista de una historia de ocho décadas que nació del ímpetu creador de un espíritu libre y autodidacta. Los homenajes, para ser justos, han de darse en vida.