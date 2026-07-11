Córdoba acogerá del 7 al 9 de octubre el Congreso 'Góngora y sor Juana Inés de la Cruz: magnitud dual'

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO) acogerá del 7 al 9 de octubre el Congreso Internacional Góngora y sor Juana Inés de la Cruz: magnitud dual, cita organizada por la Cátedra Luis de Góngora y el Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía Góngora y el Gongorismo, que acumula más de 25 años de trayectoria en el estudio y divulgación del célebre poeta barroco.

Según informa la Universidad de Córdoba en su web, el congreso tiene como propósito fundamental "actualizar la filiación y genealogía" poética que vincula a Luis de Góngora con la monja mexicana sor Juana Inés de la Cruz, considerada una de las personalidades más relevantes de la poesía en español del siglo XVII junto a Lope de Vega y Quevedo.

Según explica el director académico del encuentro, Joaquín Roses, el concepto de 'magnitud dual' --tomado de la física y las matemáticas-- define "la relación de reciprocidad o complementariedad estructural, de modo que cada una queda completamente definida en términos de la otra". Ahora, este congreso reunirá en Córdoba a prestigiosos expertos en la obra de ambos poetas y a jóvenes investigadores para ofrecer sus argumentos y conclusiones sobre estos vínculos intertextuales e intemporales.

El programa provisional del evento recoge que la ponencia inaugural, titulada Robando la clava de Hércules: los versos de Góngora en sor Juana, correrá a cargo de Martha Lilia Tenorio, del Colegio de México. Asimismo, a lo largo de las tres jornadas intervendrán ponentes como Ignacio Arellano (Universidad de Navarra), Alice Brooke (Universidad de Oxford), Tadeo Pablo Stein (Universidad Nacional Autónoma de México) y Mercedes Blanco (Universidad de la Sorbona), quien asumirá la ponencia de clausura, titulada Sor Juana frente a Góngora: aprendizaje y arte alusiva, antes de una mesa redonda final dedicada al análisis de los poemas Soledades y Primero sueño.

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Además de las ponencias magistrales, el comité organizador ha abierto el plazo para la presentación de comunicaciones científicas orientadas a abordar la recepción de Góngora en la obra de sor Juana y cómo esta última nos hace leer a Góngora. Los investigadores interesados disponen hasta el 15 de septiembre de 2026 para enviar sus propuestas y currículums a la secretaría académica del congreso, cuyas aceptaciones se comunicarán el 20 de septiembre. Los trabajos seleccionados dispondrán de un tiempo de exposición de 20 minutos y serán publicados posteriormente como capítulos de libro tras superar el dictamen del comité científico.