Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en directoIncendio de AlmeríaSelecciónChayanneEmergencias CórdobaYussi DiarraIncendio La CampiñuelaSanferminesMuerte en TrassierraCallejero CórdobaVía ciclistaGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

Cultura

Córdoba acogerá del 7 al 9 de octubre el Congreso 'Góngora y sor Juana Inés de la Cruz: magnitud dual'

El congreso tiene como propósito fundamental "actualizar la filiación y genealogía" poética que vincula a ambos

La Facultad de Filosofía y Letras.

La Facultad de Filosofía y Letras. / Francisco González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Córdoba

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO) acogerá del 7 al 9 de octubre el Congreso Internacional Góngora y sor Juana Inés de la Cruz: magnitud dual, cita organizada por la Cátedra Luis de Góngora y el Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía Góngora y el Gongorismo, que acumula más de 25 años de trayectoria en el estudio y divulgación del célebre poeta barroco.

Según informa la Universidad de Córdoba en su web, el congreso tiene como propósito fundamental "actualizar la filiación y genealogía" poética que vincula a Luis de Góngora con la monja mexicana sor Juana Inés de la Cruz, considerada una de las personalidades más relevantes de la poesía en español del siglo XVII junto a Lope de Vega y Quevedo.

Según explica el director académico del encuentro, Joaquín Roses, el concepto de 'magnitud dual' --tomado de la física y las matemáticas-- define "la relación de reciprocidad o complementariedad estructural, de modo que cada una queda completamente definida en términos de la otra". Ahora, este congreso reunirá en Córdoba a prestigiosos expertos en la obra de ambos poetas y a jóvenes investigadores para ofrecer sus argumentos y conclusiones sobre estos vínculos intertextuales e intemporales.

El programa provisional del evento recoge que la ponencia inaugural, titulada Robando la clava de Hércules: los versos de Góngora en sor Juana, correrá a cargo de Martha Lilia Tenorio, del Colegio de México. Asimismo, a lo largo de las tres jornadas intervendrán ponentes como Ignacio Arellano (Universidad de Navarra), Alice Brooke (Universidad de Oxford), Tadeo Pablo Stein (Universidad Nacional Autónoma de México) y Mercedes Blanco (Universidad de la Sorbona), quien asumirá la ponencia de clausura, titulada Sor Juana frente a Góngora: aprendizaje y arte alusiva, antes de una mesa redonda final dedicada al análisis de los poemas Soledades y Primero sueño.

Noticias relacionadas

Además de las ponencias magistrales, el comité organizador ha abierto el plazo para la presentación de comunicaciones científicas orientadas a abordar la recepción de Góngora en la obra de sor Juana y cómo esta última nos hace leer a Góngora. Los investigadores interesados disponen hasta el 15 de septiembre de 2026 para enviar sus propuestas y currículums a la secretaría académica del congreso, cuyas aceptaciones se comunicarán el 20 de septiembre. Los trabajos seleccionados dispondrán de un tiempo de exposición de 20 minutos y serán publicados posteriormente como capítulos de libro tras superar el dictamen del comité científico.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
  2. Youssouf Diarra vuelve al Córdoba CF para reforzar el centro del campo del nuevo proyecto
  3. El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
  4. Chayanne eleva la temperatura del Córdoba Live con un desfile de grandes éxitos
  5. La transformación de Chinales a zona residencial avanza: estos son los planes para levantar cerca de 500 viviendas en Córdoba
  6. Un corredor de la localidad cordobesa de Castro del Río, entre los seis heridos trasladados al hospital tras el cuarto encierro de San Fermín
  7. Un vermú y un PX de Montilla-Moriles logran los dos únicos Grandes Oros concedidos en el Concurso VinoSub30 2026
  8. Maniquíes, cámaras y máxima discreción: la Guardia Civil de Córdoba reconstruye las últimas horas del joven hallado muerto en Trassierra

Córdoba acogerá del 7 al 9 de octubre el Congreso 'Góngora y sor Juana Inés de la Cruz: magnitud dual'

Córdoba acogerá del 7 al 9 de octubre el Congreso 'Góngora y sor Juana Inés de la Cruz: magnitud dual'

El Córdoba CF cierra con más de 15.000 socios la fase inicial de la campaña de abonados

El Córdoba CF cierra con más de 15.000 socios la fase inicial de la campaña de abonados

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La Junta de Andalucía inspeccionará cerca de 300 talleres de vehículos hasta final de año

La Junta de Andalucía inspeccionará cerca de 300 talleres de vehículos hasta final de año

Un fuego inusitadamente rápido en Rute: el suelo quedó carbonizado y las copas de los pinos, intactas

Un fuego inusitadamente rápido en Rute: el suelo quedó carbonizado y las copas de los pinos, intactas

El Infoca combate un incendio forestal en Rute

Las Migas, Alice Wonder y JJ Johansson llenarán de música otra edición de las 'Noches eclécticas de Viana' en Córdoba

Las Migas, Alice Wonder y JJ Johansson llenarán de música otra edición de las 'Noches eclécticas de Viana' en Córdoba

El Infoca combate un grave incendio forestal en Rute

El Infoca combate un grave incendio forestal en Rute
Tracking Pixel Contents