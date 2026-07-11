Chico Pérez y Sergio de Lope abren el Festival Internacional de Priego con la presentación de su disco 'Ibérica'

La tan de moda fusión del flamenco-jazz, un enclave con especial encanto como la Fuente del Rey y un evento del prestigio del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego. Sin lugar a dudas, la combinación perfecta para la presentación de un nuevo trabajo discográfico.

Viaje por los sonidos de la memoria

Y así lo hicieron ayer el pianista Chico Pérez y el flautista y saxofonista Sergio de Lope, en la apertura de la septuagésimo octava edición del ciclo escénico estival prieguense que, acompañados por la Big Band Ciudad de Mérida, bajo la dirección de Raúl Miguel, presentaron de manera oficial Ibérica, un proyecto que nacía en el Festival de Jazz de la ciudad extremeña y que supone un viaje, un recorrido descriptivo por la sonidos de nuestra memoria, donde el flamenco y el jazz se dan la mano de una manera original, fusionando la tradición más purista con la fuerza orquestal y los ritmos propios del jazz, en piezas tan sugerentes como Sangre y albero, Arco de Trajano, Puerta del Perdón, Luna del Generalife, Gruserías de Ibérica o Paseo del Adarve, en un guiño al icónico enclave prieguense.

La Fuente del Rey, escenario ideal para la interpretación de 'Ibérica'. / R. COBO

Junto a los integrantes de la Big Band de Mérida, para la ocasión, Chico Pérez y Sergio de Lope contaron con el acompañamiento de Fiti Esteban al bajo, Javier Rabadán a la percusión y Delia Membrive a la voz, haciendo disfrutar al público que se dio cita en la Fuente del Rey, que presentaba para la ocasión un exorno especial, muy acorde con el contenido del concierto.

Hoy, en el Paseo de Colombia

La programación de Festival Internacional de Priego continúa hoy sábado, a las 22:00, en el Paseo de Colombia donde, con entrada gratuita, tendrá lugar el concierto del grupo Mariachis Costa del Sol, que ofrecerá un repertorio de los grandes clásicos de la música mexicana, incluyendo rancheras, boleros y canciones populares.

Delia Membrive y Chico Pérez, durante el concierto de este viernes en Priego. / R. COBO

La Fuente del Rey volverá mañana domingo a acoger uno de los espectáculos de esta edición del Festival. En concreto, a partir de las 22:00 horas, y también con entrada gratuita, el Grupo Capachos pondrá en escena el espectáculo Nombre de mujer.

El lunes 13 de julio, en este caso en el Teatro Victoria, a partir de las 21:00 horas, será el turno del musical Las guerreras K-Pop.

Zarzuela y teatro

La zarzuela será la protagonista el martes 14 de julio, en este caso en la aldea de Lagunillas donde, a partir de las 20.00 horas y con entrada gratuita, dos formaciones prieguenses como la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza de y la Coral Alonso Cano, bajo la dirección de José Pablo Arjona, ofrecerán un recorrido por alguna de piezas más conocidas del mal llamado “género chico”.

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El tramo final del Festival lo conforman dos de los espectáculos más esperados por el público. El primero de ellos el show de humor Misión Impro-sible protagonizado por Javier Aguilera y Carlos Mení, que harán las delicias de su auténtica legión de seguidores el jueves 16 de julio, a las 22.00 horas en el Recinto Ferial, siendo los encargados de cerrar esta edición del ciclo escénico estival prieguense, el sábado 18 de julio a las 22:00 horas en el Teatro Victoria, Imanol Arias y María Barranco, protagonistas de la comedia Mejor no decirlo, con dirección de Claudio Tolcachir.