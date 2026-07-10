Premio Mezquita de Fotografía: 25 ediciones que muestran "cómo hemos evolucionado como sociedad"

La primera fotografía que ganó el Premio Mezquita, en su modalidad de tema cordobés, muestra una imagen insólita. Firmada por Juan Vacas Montoro en 1983 con el título El espejo de la sultana, es una instantánea de la Mezquita que reverbera en el río Guadalquivir, vista desde un ojo del puente de San Rafael. En ella, la noria no existe y apenas unos cuantos juncos estorban el reflejo. Hoy esa misma imagen sería mucho más complicada, por no decir imposible. En el mismo punto de fuga hay ahora un vergel protegido -los Sotos de la Albolafia-, donde la fauna y la flora componen un cuadro diferente.

La comparación entre la imagen del 83 y la perspectiva actual muestran cuán ha cambiado Córdoba en más de cuatro décadas, como también lo ha hecho el Premio Mezquita de Fotografía, uno de los más veteranos y prestigiosos de todo el país. Desde este viernes y hasta el próximo 4 de octubre, cualquiera puede comprobarlo en la exposición que conmemora las 25 ediciones de este certamen, inaugurada en la Sala Vimcorsa con la fotografía de Juan Vacas y otras 166 de todas las categorías del premio. Aunque el galardón se instauró en 1983, en sus primeras visiones tuvo carácter anual hasta que se convirtió en una bienal de fotografía, lo que explica que se hayan celebrado 25 ediciones que se cumplen este año.

Las fotografías que pueden verse en la exposición son apenas una muestra, una cuidada selección. La colección completa, fruto del trabajo de más de cuatro décadas, incluye más de 500 obras adquiridas a dos centenares de autores que han participado en el Premio Mezquita. Pero se han presentado mucho más en todo este tiempo: más de 36.000 de casi 9.000 fotógrafos. Solo esas cifras ya dan una idea de la importancia de un certamen cultural como este dedicado a la fotografía.

Las 25 ediciones del Premio Mezquita de Fotografía, en imágenes / Manuel Murillo

Inauguración de la muestra

El alcalde, José María Bellido, ha inaugurado la exposición aludiendo precisamente al paso del tiempo y a los cambios producidos en Córdoba y reflejados en las imágenes. La muestra, según sus palabras, "nos va a permitir observar, si lo hacemos con entendimiento, cómo hemos evolucionado como sociedad a lo largo de todos estos años que han discurrido desde el año 1983. Vamos a disfrutar del arte, pero también vamos a ser conscientes del cambio de la sociedad".

Hay, cómo no, muchas imágenes de Córdoba, pero son más las de tema libre que han permitido ganar el Premio Mezquita a artistas internacionales de reconocido prestigio. A ellos ha aludido José Gálvez, presidente de Afoco (la asociación que organiza el premio junto al Ayuntamiento), que ha recordado la participación, entre otros, de Cristina García Rodero, Chema Madoz, Carlos Pérez Siquier o Gervasio Sánchez; todos ellos han ganado el Premio Nacional de Fotografía y su trabajo puede verse en la exposición de la sala Vimcorsa.

Miguel Ángel Torrico y José María Bellido observan la fotografía de Juan Vacas premiada en 1983. / Manuel Murillo

Isabel Albás, delegada de Cultura, ha declarado que "seguiremos trabajando de la mano de los profesionales como José Gálvez y todo su equipo para seguir poniendo en valor la fotografía en nuestra ciudad. Sin duda alguna, la apuesta por la cultura, por esa cultura accesible absolutamente a todos, es más que firme por parte del Ayuntamiento de Córdoba".