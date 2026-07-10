Martirio estrena nuevo espectáculo en la próxima edición de Flora

El Festival Internacional de las Flores Flora acaba de anunciar una de las actividades que tendrá lugar en su próxima edición: La flor cantada, de la conocida cantante Martirio. La artista, acompañada al piano por Jesús Lavilla, ha creado un espectáculo específico para Flora, por encargo del festival, en el que interpretará canciones en las que el mundo vegetal tendrá una presencia especial. Con este anuncio, Flora avanza una de sus actividades más destacadas para 2026, con la idea de abrir boca antes de presentar toda la programación en septiembre.

El espectáculo La flor cantada se podrá ver el 17 de octubre a las 20.00 horas en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. La entrada al recital será gratuita, previa reserva a través de la web del festival. El acceso a la reserva de entradas se abrirá próximamente (el festival informará del día y hora exactos a través de su newsletter y redes sociales).

Este recital supone, además, todo un acontecimiento para los seguidores de la artista, ya que la gran mayoría de canciones que interpretará Martirio serán temas no cantados por ella en público hasta el momento.

La cantante onubense no es solo una de las mejores cantantes españolas de las últimas décadas -capaz de hacer suyo cualquier repertorio que elija- sino que es una auténtica investigadora de la música, una folclorista que logra encontrar sorprendentes conexiones entre cultural y tradiciones dispares.

En La flor cantada habrá bolero, tango y copla. El público descubrirá cómo artistas de distintas épocas y universos han recurrido a rosas, nardos, naranjos o amapolas para contar sus historias de amor, nostalgia, recuperación o desasosiego. La artista también comentará los temas elegidos, sus porqués y sus interpretaciones, las flores que ocultan y sugieren. Así, la flor no solo será cantada, sino contada.

Martirio. / CÓRDOBA

Maribel Quiñones Gutiérrez, más conocida como Martirio, nació en Huelva en 1954. En la década de los 80 formó parte del grupo Jarcha y, posteriormente, de Veneno, junto a Pata Negro y Kiko Veneno. En 1986 publica su primer disco, producido precisamente por Kiko Veneno: Estoy mala. A partir de ahí comienza la carrera de una artista en constante evolución, pionera en la recuperación y actualización de joyas de la música popular española y sudamericana.

Martirio se define a sí misma como “una especie de arqueóloga musical”. Su imagen enigmática y sofisticada es la tarjeta de presentación de una artista viva, siempre curiosa, a ras de suelo, moderna y vanguardista. El lenguaje musical de Martirio empieza a desarrollarse y a crearse a través de cada uno de sus diversos trabajos discográficos, en un amplio espectro de músicas y géneros distintos que ha fusionado con naturalidad.

Ha colaborado con músicos de las más diversas tendencias y estilos (Kiko Veneno, Chavela Vargas, Lila Downs, Silvia Pérez Cruz, Arcángel, Miguel Poveda, Ojos de Brujo…), ha trabajado como actriz y/o presentadora en cine, televisión, radio y teatro, ha escrito el libro La vuelta a Martirio en cuarenta trajes -así como numerosos artículos para periódicos y presentaciones culturales-, y ha actuado con éxito en países de todo el mundo.

Entre sus últimos trabajos discográficos destaca De un mundo raro (cantes por Chavela), Martirio 30 años o A bola de nieve, tres discos que se suman a su amplía discografía con éxito como Estoy Mala, Coplas de Madrugá, Mucho Corazón, Cristalitos Machacaos o Flor de piel. Asimismo, ha recibido numerosos galardones por su trabajo como el Premio Nacional de las Músicas Actuales (Ministerio de Cultura, 2016), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (Ministerio de Cultura, 2019), la Medalla de Andalucía (2004), el Premio a la Trayectoria en Fusión Flamenco (Premios Latino, 2024), y una nominación a las Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional (2002).

Cada octubre Flora vuelve a convertir a Córdoba en punto de mira y objeto de deseo para los mejores artistas florales del mundo y para todo aquel interesado en acercarse a la naturaleza desde el prisma del arte. A lo largo de sus ocho ediciones, Flora ha logrado posicionarse en la agenda internacional de la cultura de la flor y la botánica con una poderosa arma: en ningún otro lugar del mundo es posible visitar en un mismo día una selección de instalaciones site-specific realizadas con flores y plantas y creadas por artistas internacionales como la que se disfruta en Córdoba cada octubre.

Los autores seleccionados destacan no solo por su calidad y reconocimiento internacional, sino por proyectar una mirada artística y contemporánea sobre lo botánico, más allá de lo meramente decorativo o festivo.

Flora no son solo instalaciones vegetales, si bien estas conforman su centro y motor. Desde su tercera edición, el festival se completa con un ambicioso programa de actividades de diferentes disciplinas que enriquece el acercamiento global que el festival quiere hacer al mundo de la botánica contemporánea.

Según los resultados del Informe sobre el impacto económico de Flora 2025 en la provincia de Córdoba (publicado por la Universidad Loyola) la pasada edición del festival generó un impacto de 66,9 millones de euros.

En el año 2017 creó Flora Festival Internacional de las Flores, un evento único en el mundo sobre arte floral contemporáneo, financiado íntegramente por Zizai en sus primeras ediciones al que se han ido sumando, poco a poco, las instituciones más relevantes de Córdoba. Con Flora, Zizai busca trabajar por la transformación de la ciudad en torno a la cultura sobre algo tan propio y patrimonial de Córdoba como son la botánica, las plantas y la vida en torno a los patios. Flora es un proyecto original creado y organizado por Zizai Cultura. Sus patrocinadores principales son Zizai Cultura y el Ayuntamiento de Córdoba. Además, el festival cuenta con el patrocinio del Cabildo Catedral de Córdoba, Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, Fundación Kutxabank-Palacio de Viana, Junta de Andalucía, Universidad de Córdoba y Universidad Loyola.