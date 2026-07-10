Loquillo cierra su cuenta pendiente con el Festival de la Guitarra de Córdoba en una noche de puro rock

Antes incluso de que Loquillo subiera al escenario y deseara mucha “salud y rock and roll”, su público allí presente —y también el que no— ya había entendido gran parte del concierto que estaba aún por empezar. Bastaba oír las primeras notas de guitarra para comprender que hay cantantes que no dejan de estar a la altura, y este barcelonés de casi dos metros sigue dando, tras 47 años de trayectoria, buena cuenta de estar en el lugar que le corresponde.

Cinco años después de que una afonía frustrara su paso por el Festival de la Guitarra de Córdoba apenas unas canciones después de empezar el show, José María Sanz, o lo que es lo mismo, Loquillo, regresaba este jueves al teatro de la Axerquía para cerrar, esta vez sí, una cuenta pendiente con el julio cordobés y su ya tradicional festival. Bien es cierto que tan solo dos meses le hicieron falta al Loco para enmendar su inconcluso concierto de 2021 —algo que no todos están dispuestos a hacer—. Al César lo que es del César. Aún así, seguía clavada una pequeña espina en su corazón legendario que ha sabido extirparla con estilo y a golpe de guitarra eléctrica en un directo colosal.

Este esperado reencuentro forma parte de una gira con la que lleva meses recorriendo el país, presentando su último disco Corazones Legendarios, un proyecto con el que celebra sus casi cinco décadas de carrera y pone en valor un repertorio convertido ya en patrimonio del rock español. En ese sentido, hay pocos artistas en activo que hayan logrado mantenerse fieles a una identidad durante, prácticamente, medio siglo. Loquillo es uno de ellos. Y lo curioso de esto es que la idea de este proyecto nació a modo de homenaje al álbum de Lou Reed, Legendary Hearts. Sin embargo, acabó derivando en bonito retrato coral que reúne a grandes nombres de la música nacional a través de varias generaciones.

Loquillo y David Russell animan la noche cordobesa / MANUEL MURILLO

Artistas tan dispares entre sí como Bunbury, Raphael, Manolo García, Miguel Poveda o las Hinds (esta collab sí que no la vimos venir), entre otros, se congregan aquí para acompañar al cantante en esta particular enciclopedia de su vida. Y llama la atención que, de todos ellos, Loquillo no haya sido el único en darse cita en el 45 Festival de la Guitarra de Córdoba. Ya el pasado viernes 3 de julio veíamos a J cantar con Los Planetas (también Eric Jiménez, batería del grupo, actuará el próximo sábado en Omega, junto a Lagartija Nick y Kiki Morente): y a Nat Simons el pasado miércoles acompañar a Luz Casal en su paso por La Axerquía.

De este modo, bailando entre el rock más canalla y el más pastelón, por momentos, Loquillo, junto a su inseparable banda, fue interpretando cada uno de los exitazos que construyen este amplio disco generacional: El rompeolas, En las calles de Madrid, Rey del Glam, El último clásico, Rock and Roll Star, Feo, fuerte y formal y un largo etcétera, en el que quedaron fueran tan solo unos pocos, hicieron de la velada un encuentro de viejos y nuevos amigos inolvidable, en todos los aspectos.

Lo que ocurrió sobre el lienzo, sin embargo, no fue para nada un despliegue de grandes showmen ni discursos impostados. Fue Loquillo, contraído en aquellos jóvenes veranos de su etapa más calavera. Loquillo haciéndose más grande en cada canción que sucedía a la anterior. Loquillo animando a sus fans, que tanto en pista como en grada no dudaron en ponerse en pie y saltar y brincar y cantar que ellos también iban en el asiento de atrás de aquel Cadillac. Loquillo, en fin, envuelto en ese halo de rock clásico y leyenda que le precede allá donde va. Y, una vez más, así fue.

David Russel, una travesía por el Teatro Góngora

El guitarrista David Russell volvió a hacer del Teatro Góngora un espacio para la escucha atenta. El de Glasgow, hay habitual del Festival de la Guitarra de Córdoba, desplegó un recital marcado por la elegancia y la naturalidad que tanto le caracteriza, a través de un repertorio que viajó de García Tolsa y Giuliani a Bach y Albéniz, confirmando que su maestría encuentra siempre sentido cuando está al servicio de la música y de su público, siempre dispuesto.