Chayanne eleva la temperatura del Córdoba Live con un desfile de grandes éxitos

Una no va a un concierto de Chayanne en 2026 esperando encontrar sobre el escenario el mismo derroche de caderas, sonrisa Profidén y talento con el que el artista puertorriqueño robó los corazones de toda una generación allá por los 90. Pero a veces no se trata de esperar nada, sino, más bien, de dejarse sorprender. Y eso fue lo que ocurrió la noche del viernes 10 de julio en Córdoba, que todos allí nos sorprendimos al comprobar que el talento incombustible de Chayanne sigue intacto.

Horas antes de la apertura de puertas, ya eran muchos los curiosos que se volcaban en el recinto de El Arenal, al refugio del calor, distraídos entre las mesas de merendero y las no pocas barras distribuidas por el lugar. Eso sí, sin perder de vista sus pantallas del móvil y con los oídos bien abiertos ante cualquier signo de gol, tarjeta o desastre irreversible durante el partido de cuartos de final del Mundial disputado entre la Selección Española y Bélgica. Se palpaba en el ambiente que dos grandes eventos se daban citan simultáneamente ese día. El juego de La Roja y el concierto de Chayanne en Córdoba, por supuesto.

No obstante, ni siquiera Ferrán, Cucurella, Pedro Porro y el resto del séquito dorado pudieron hacer frente a semejante fuerza de la naturaleza. Llegada la hora estimada del inicio del show, el marcador pasó a un segundo plano, al menos entre una gran parte de los asistentes allí congregados, para ceder toda la atención a lo que estaba por suceder sobre el escenario de El Arenal.

La música comenzó a hacerse fuerte, el espectáculo de luces empezó a hacer lo suyo, un cuerpo de baile —que no el de Chayanne, aún— salía al escenario de manera ordenada y en perfecta armonía, dando paso al verdadero protagonista de la noche. Elmer Figueroa Arce, conocido por la humanidad como Chayanne, tomaba posesión del Córdoba Live y arrancaba a cantar y a desenvolverse por la tarima como si llevara casi cincuenta años correteando sobre ellas. Lo cierto es que, a fin de cuentas, así es.

Chayanne hace vibrar al público del Córdoba Live con un espectáculo lleno de éxitos / MANUEL MURILLO

Desde que el autor de temas como Atado a tu amor o Cuidarte el alma iniciara su incursión en el mundo musical en el grupo Los Chicos, a la pronta edad de 10 años, este rey del pop latino no ha dejado de cantar. Casi cincuenta años de trayectoria musical lleva a sus espaldas, y, con ella, distintas generaciones unidas que no desperdician ocasión en cantar sus grandes hits allá donde suenan. Motivos más que suficientes para querer visitar de nuevo España en su gira Bailemos Otra Vez Tour 2026, que inauguró hace unos días en Almería, haciendo segunda parada este viernes en la ciudad de la Mezquita.

“¡Qué placer tan grande estar aquí, Córdoba! Hacía mucho que no nos veíamos las caritas. Me tenían abandonado”, soltaba Chayanne por su boca ante un público completamente entregado a la causa, justo antes de dar paso a un repertorio que abrió la primera parte del concierto al ritmo de temas como Bailemos otra vez, Salomé o Boom Boom. Hits que sus fans no pararon de bailar y que sirvieron para prender la mecha de una cita que el cantante se preocupó de poner a tono.

A este arranque de la noche le sucedió enseguida una ovación que a Chayanne le supo a gloria. Atado a tu amor, Y tú te vas o Dejaría todo, continuaron sirviendo un reencuentro largamente esperado que, durante las casi dos horas, tanto el de Puerto Rico como su público disfrutaron por igual. Porque el espectáculo de Chayanne va más allá de una sucesión de canciones. Este artista, que a sus 58 años recién cumplidos se ha forjado un nombre propio en el mundo a base de bien, entiende el escenario como un espacio de interacción permanente, y supo defender un show apoteósico, y de una exigencia física notable.

Sin apenas pausas entre tema y tema, cada bloque vino acompañado de una cuidada coreografía en la que demostró ser uno de los artistas más completos del panorama. Sobre todo, lo vimos con la puesta en escena de algunas de sus canciones más recientes, como Bailando Bachata, Humanos a Marte o Madre Tierra, que en pocos años han copado las bandas sonoras de bodas, ferias, comuniones y bailes de fin de curso.

Fue entonces cuando el desenlace final trajo consigo el momento cumbre de la noche del viernes, y sonó, por fin, nuestro ansiado Torero. El Arenal, ya completamente rendido a los pies del artista, se entregó a él. Porque es cierto: una no va el Córdoba Live en pleno 2026 esperando ver al Chayanne de 2004 sobre el escenario. Pero a veces una solo puede dejarse sorprender. Y es que eso fue lo que hizo, precisamente, este responsable de sellar con éxitos tantas décadas de nuestra vida. Demostrar que el derroche de caderas, sonrisa Profidén y talento sigue robando los corazones de ahora con la misma intensidad de siempre.