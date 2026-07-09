OCIO EN CÓRDOBA
Nueva Carteya celebra la 40 Alcaparra Flamenca con un cartel de lujo y homenaje a Manuel Silveria
La cita tendrá lugar el 11 de julio, , con Julián Estrada, Miguel de Tena, Emilio Guerrero, Agujetas Chico, Esmeralda Rancapino y el baile de Rafael del Pino ‘Keko’
La Alcaparra Flamenca de Nueva Carteya alcanza este verano un aniversario muy especial con la celebración de la 40ª edición de una de las citas más consolidadas en el calendario flamenco de la provincia de Córdoba, que tendrá lugar este sábado 11 de julio, a las 22.00 horas, en la Caseta Municipal.
El festival, organizado con la colaboración de la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Nueva Carteya y la Peña Cultural Flamenca, reunirá a un destacado cartel de artistas del cante, la guitarra, la percusión y el baile en una noche pensada para los aficionados al flamenco y al cante jondo.
Esta edición tendrá además un componente emotivo, ya que rendirá homenaje a Manuel Silveria, figura vinculada al mundo del flamenco y de las peñas, en una cita que será presentada por Julio Porcel.
Cartel de artistas de la 40ª Alcaparra Flamenca
El cartel de la 40ª Alcaparra Flamenca contará con las actuaciones al cante de Julián Estrada, Miguel de Tena, Emilio Guerrero, Agujetas Chico y Esmeralda Rancapino. Estarán acompañados a la guitarra por Manuel Silveria, Chaparro de Córdoba, Antonio Higuero y Pepe Roldán.
La noche se completará con la percusión de Ramón Torres y las palmas de Richard Gutiérrez, Alberto Parraguilla, Edu Gómez y Luis de Pijote, en una combinación de voces, compás y guitarra que refuerza el carácter clásico de esta cita flamenca.
El baile también tendrá protagonismo con la actuación de Rafael del Pino ‘Keko’, que estará acompañado a la guitarra por Juanma Muñoz y Manuel Martínez; al cante por Bernarda Miranda y José Prieto; y a la percusión por Carlos Jurado.
El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha destacado que la Alcaparra Flamenca se ha consolidado “como uno de los grandes referentes para los aficionados del flamenco y del cante jondo” dentro del calendario estival de la provincia.
Duque ha subrayado además que el objetivo de la institución provincial es seguir apoyando la difusión del flamenco como una de las principales señas de identidad de la cultura andaluza y como bien declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
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