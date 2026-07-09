El Festival de Guitarra de Córdoba celebra el legado de Paco de Lucía y el proyecto 'Leo & Leo'

Este viernes 10 de julio el 45 Festival de la Guitarra de Córdoba reserva dos citas que condensan buena parte del espíritu de esta edición: Leonor Watling y Leo Sidran llevan Leo & Leo al Teatro Góngora (20.30 horas) con todas las entradas agotadas —señal de que el proyecto ha calado hondo desde su lanzamiento—; y el Teatro de la Axerquía (22.30 horas) acoge Paco de Lucía Legacy, un espectáculo que reúne a músicos que no solo conocieron al maestro de Algeciras sino que formaron parte del sonido que lo hizo universal. El festival, organizado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), suma mañana el arranque del curso de David Russell y la última sesión del de Manolo Franco en el CSM Rafael Orozco.

'Leo & Leo', sold out en el Góngora

Leonor Watling lleva años moviéndose entre la actuación y la música con la misma naturalidad: fue candidata al Goya a mejor actriz protagonista por La hora de los valientes (Antonio Mercero, 1998) y formó parte de Marlango durante años. Su nueva aventura musical la ha traído hasta Leo Sidran, músico de jazz estadounidense con quien ha construido Leo & Leo: un proyecto que nació de la admiración recíproca y se ha convertido en algo más: canciones íntimas, pop sofisticado, jazz elegante y una puesta en escena conversacional que combina humor, complicidad y cercanía. El disco, grabado con las canciones de Sidran interpretadas por Watling, ha encontrado en el directo su mejor dimensión.

Les acompañan en escena The Groovy French Band: Max Darmon al bajo, Paul Sany a los teclados y Romain Bouiges a la batería, con todas las entradas agotadas.

'Paco de Lucía Legacy'

Hay homenajes que se quedan en el gesto y hay homenajes que son, en sí mismos, un acontecimiento. Paco de Lucía Legacy es de los segundos. El proyecto reúne a músicos que no solo conocieron al maestro de Algeciras, sino que formaron parte del sonido que lo hizo universal, y los convoca para seguir llevando su música hacia adelante desde una mirada contemporánea que es, en el fondo, la única que él hubiera aceptado.

El elenco habla por sí solo: Josemi Carmona, Diego del Morao, Juan Habichuela Nieto, Antonio Rey y Antonio Sánchez a la guitarra; Chano Domínguez al piano; Duquende, Sandra Carrasco, David de Jacoba y María Terremoto a la voz; Farru al baile; Joni Losada al bajo; e Israel Suárez Piraña al cajón. A través de composiciones emblemáticas, improvisaciones y nuevas creaciones, el espectáculo no revive la música de Paco de Lucía —la prolonga.

David Russell arranca su curso

El programa formativo suma mañana el arranque del curso de David Russell —Interpretación y técnica en la guitarra clásica— en el CSM Rafael Orozco, de 10.00 a 14.00 horas, que se extiende también el día 11, con todas sus plazas cubiertas. El mismo intérprete que actuó anoche en el Teatro Góngora comparte hoy su visión del repertorio clásico con el alumnado del festival. Concluye también mañana el curso de Manolo Franco —La guitarra flamenca de acompañamiento al cante— en su tercera y última sesión.

Entradas y más información en guitarracordoba.es y en las taquillas de los Teatros de Córdoba. El 45 Festival de la Guitarra de Córdoba se celebra del 1 al 11 de julio en el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Góngora, el Teatro de la Axerquía y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, entre otros espacios de la ciudad.