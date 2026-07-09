Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IMVReina SofíaAmistoso Córdoba CFLuz CasalJefe Policia LocalAcoso sexualLoteríaIncendio en LucenaFeria de MontillaMercadilloTrump
instagramlinkedin

OCIO EN CÓRDOBA

Chayanne y el cierre del Festival de la Guitarra para un finde en Córdoba acompasado con toques flamencos

El Festival Internacional de Música Teatro y Danza de Priego comienza el viernes como uno de los eventos más longevos del panorama escénico nacional

La agenda de ocio en Córdoba del 10 al 12 de julio.

La agenda de ocio en Córdoba del 10 al 12 de julio. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Roso

El fin de semana se presenta muy musical en Córdoba, tanto en la capital como en la provincia, con varios eventos destacados y referentes del circuito cultural nacional. En Córdoba, el Festival de la Guitarra echa el cierre a su 45ª edición con la presencia de Leonor Watling, el homenaje a Blanca Rey o el espectáculo al 30º aniversario de Omega.

En Priego de Córdoba, el Festival Internacional de Música Teatro y Danza comienza este viernes como uno de los eventos más longevos del panorama escénico nacional que este año alcanza su 78ª edición.

Más música en la capital, con el concierto de Chayanne, uno de los más esperados del cartel del Córdoba Live de este año. Y la programación de ocio se completa con varios espectáculos de flamenco.

Citas de altura para el final del Festival de la Guitarra

El Festival de la Guitarra de Córdoba cierra su 45º edición este fin de semana con cuatro platos fuertes de su programación, entre las que destacan el homenaje a Blanca Rey y el concierto de Leonor Watling con Leo Sidran, que ha colgado el cartel de no hay entradas.

Estas son las citas del evento musical del 10 y 11 de julio:

  • Leo & Leo – Leonor Watling con Leo Sidran. 10 de julio. 20:30 horas. Teatro Góngora
  • Paco de Lucia Legacy. 10 de julio. 22:30 horas. Teatro Axerquía
  • La Reina Blanca – Homenaje a Blanca del Rey. 11 de julio. 20:30 horas. Gran Teatro
  • Omega – 30 Aniversario. 11 de julio. 22:30 horas. Teatro Axerquía.

Chayanne, en el Córdoba Live

El Festival Córdoba Live 2026 recibe este viernes 10 de julio a Chayanne, que recala en Córdoba dentro de su gira Bailemos Otra Vez Tour 2026, con la que recorrerá nueve ciudades españolas este verano.

El artista puertoriqueño Chayanne en una imagen promocional.

El artista puertoriqueño Chayanne en una imagen promocional. / Prensa Ibérica

Y el sábado, el Córdoba Live cuenta con doble programación. A las 21.00 horas, llega CantaJuego, que regresa con su espectáculo ‘Burbujas’, una experiencia inmersiva que fusiona música, juego y color para invitar a las familias a un viaje inolvidable. Y a las 23.00 horas, los amantes del flamenco tienen una cita con ‘La Flamenca. Flamenquito & Urban Hits’.

‘Viana a escena’

La Fundación Kutxabank presenta una nueva edición de su ciclo ‘Viana a Escena’. Una propuesta cultural que convertirá al Patio de Columnas del Palacio de Viana en un teatro al aire libre y una "alternativa de ocio única para los ciudadanos cordobeses y visitantes durante las noches de verano en la capital".

El viernes 10 de julio, el misterio tomará el escenario con Nunca más, una adaptación de los relatos de Edgar Allan Poe interpretada por Maroma Teatro.

Córdoba suena a flamenco en verano

Más flamenco este fin de semana en Córdoba. Este viernes 10 de julio, el Parque del Flamenco acoge el IV Festival Flamenco Planneo, que rendirá homenaje a las maestras del baile flamenco de los barrios de Córdoba, en reconocimiento a quienes han mantenido vivo este arte durante generaciones. En el cartel figuran Juanjo León y Álvaro Mora a la guitarra; Rafa del Calli y Reyes Carrasco al cante; y Manuel Liñán y Miriam Cuevas al baile.

La concejala Cintia Bustos, en el centro, junto a varios artistas tras la presentación de la programación de Planneo, ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba.

La concejala Cintia Bustos, en el centro, junto a varios artistas tras la presentación de la programación de Planneo, ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

La Posada del Potro volverá a convertirse este verano en uno de los principales escenarios del flamenco en Córdoba con la celebración de una nueva edición del ciclo Al calor del flamenco, un ciclo que reunirá a destacados artistas del cante y el baile. El ciclo arrancará el 11 de julio con la actuación de la cantaora Araceli Campillos, una artista de estirpe flamenca y saetera tanto de padre como de madre conocida, entre otras cosas, por su paso por el programa de televisión La voz.

Feria del Santo de Montilla

La Feria de El Santo 2026 se celebra en Montilla del 8 al 14 de julio con una programación que combinará música en directo, actividades familiares y los tradicionales cultos en honor del patrón de la localidad, san Francisco Solano. El Ayuntamiento de Montilla afronta esta nueva edición con una oferta pensada para vecinos y visitantes.

El calendario de fiestas y verbenas este fin de semana incluye la Feria de El Higuerón, del 8 al 12 de julio, y la Feria de San Benito en Obejo, del 9 al 12 de julio.

Ayer y hoy del Real de la Feria del Santo de Montilla

Feria del Santo de Montilla / José Antonio Aguilar

Festival de Priego de Córdoba

El Festival Internacional de Música Teatro y Danza de Priego, comienza este viernes como uno de los eventos más longevos del panorama escénico nacional que este año alcanza su 78ª edición.

Chico Pérez y Sergio de Lope serán los encargados de abrir la programación el viernes 10 de julio, a las 21.00 horas, en el icónico recinto de la Fuente del Rey, donde en compañía de la Big Band Ciudad de Mérida, bajo al dirección de Raúl Miguel, presentarán su nuevo disco Ibérica.

El sábado 11 de julio, a las 22:00 horas y con entrada gratuita, el Paseo de Colombia será el escenario del concierto del grupo Mariachis Costa del Sol, que ofrecerán un repertorio de los grandes clásicos de la música mexicana, incluyendo rancheras, boleros y canciones populares.

Grupo Capachos

Grupo Capachos / CÓRDOBA

La Fuente del Rey volverá el domingo 12 de julio a acoger uno de los espectáculos de esta edición del Festival, con la actuación del Grupo Capachos, que pondrá en escena el espectáculo Nombre de mujer, donde a través de la interpretación de la actriz Belén Benítez, se entrelazarán historia de la lucha, talento y superación de figuras femeninas como María Callas, Clara Campoamor o Marie Curie, con un repertorio musical que incluye boleros, tango, copla, fado, samba, balada y son cubano, entre otros géneros.

Noticias relacionadas y más

Solia Rural Fest en El Guijo

El Guijo vuelve a convertir el Paraje El Soto en uno de los escenarios culturales más singulares del verano en la provincia de Córdoba. La localidad de Los Pedroches acogerá los días 10 y 11 de julio una nueva edición del Solia Rural Fest, una cita que une música, arte, ocio, gastronomía y patrimonio en un entorno natural vinculado a la antigua ciudad romana de Solia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
  2. El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario
  3. El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de Administración General: temario, plazos y desarrollo del examen
  4. Álvaro Fuentes, bajista de La Oreja de Van Gogh: 'Teníamos muy claro que la gran virtud del grupo eran sus canciones, no dependía de la voz que las cantara
  5. De la universidad para mayores a la ESO de adultos: Córdoba despliega su oferta para quienes quieren seguir aprendiendo
  6. Accidente en La Torrecilla: un motorista herido grave tras chocar con un turismo en Córdoba
  7. Bomberos de seis parques sofocan un incendio de gran magnitud en una nave de aceite en Lucena
  8. La seguridad privada carga contra el intrusismo tras el caso de los policías en una caseta de la Feria de Córdoba: «Precariza y devalúa la profesión»

Chayanne y el cierre del Festival de la Guitarra para un finde en Córdoba acompasado con toques flamencos

Chayanne y el cierre del Festival de la Guitarra para un finde en Córdoba acompasado con toques flamencos

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 9 de julio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 9 de julio de 2026

Abelardo de la Espriella, el mordisco del tigre

Abelardo de la Espriella, el mordisco del tigre

La camaradería tóxicade las ‘manadas’

Palabras de una golondrina

Edadismo

El planeta de los simios

Diario CÓRDOBA entrega este viernes la primera edición de la 'Guía para perderse en Córdoba este verano'

Diario CÓRDOBA entrega este viernes la primera edición de la 'Guía para perderse en Córdoba este verano'
Tracking Pixel Contents