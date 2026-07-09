Chayanne y el cierre del Festival de la Guitarra para un finde en Córdoba acompasado con toques flamencos

Chayanne, en el Córdoba Live

El Festival Córdoba Live 2026 recibe este viernes 10 de julio a Chayanne, que recala en Córdoba dentro de su gira Bailemos Otra Vez Tour 2026, con la que recorrerá nueve ciudades españolas este verano.

El artista puertoriqueño Chayanne en una imagen promocional. / Prensa Ibérica

Y el sábado, el Córdoba Live cuenta con doble programación. A las 21.00 horas, llega CantaJuego, que regresa con su espectáculo ‘Burbujas’, una experiencia inmersiva que fusiona música, juego y color para invitar a las familias a un viaje inolvidable. Y a las 23.00 horas, los amantes del flamenco tienen una cita con ‘La Flamenca. Flamenquito & Urban Hits’.

‘Viana a escena’

La Fundación Kutxabank presenta una nueva edición de su ciclo ‘Viana a Escena’. Una propuesta cultural que convertirá al Patio de Columnas del Palacio de Viana en un teatro al aire libre y una "alternativa de ocio única para los ciudadanos cordobeses y visitantes durante las noches de verano en la capital".

El viernes 10 de julio, el misterio tomará el escenario con Nunca más, una adaptación de los relatos de Edgar Allan Poe interpretada por Maroma Teatro.

Córdoba suena a flamenco en verano

Más flamenco este fin de semana en Córdoba. Este viernes 10 de julio, el Parque del Flamenco acoge el IV Festival Flamenco Planneo, que rendirá homenaje a las maestras del baile flamenco de los barrios de Córdoba, en reconocimiento a quienes han mantenido vivo este arte durante generaciones. En el cartel figuran Juanjo León y Álvaro Mora a la guitarra; Rafa del Calli y Reyes Carrasco al cante; y Manuel Liñán y Miriam Cuevas al baile.

La concejala Cintia Bustos, en el centro, junto a varios artistas tras la presentación de la programación de Planneo, ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

La Posada del Potro volverá a convertirse este verano en uno de los principales escenarios del flamenco en Córdoba con la celebración de una nueva edición del ciclo Al calor del flamenco, un ciclo que reunirá a destacados artistas del cante y el baile. El ciclo arrancará el 11 de julio con la actuación de la cantaora Araceli Campillos, una artista de estirpe flamenca y saetera tanto de padre como de madre conocida, entre otras cosas, por su paso por el programa de televisión La voz.

Feria del Santo de Montilla

La Feria de El Santo 2026 se celebra en Montilla del 8 al 14 de julio con una programación que combinará música en directo, actividades familiares y los tradicionales cultos en honor del patrón de la localidad, san Francisco Solano. El Ayuntamiento de Montilla afronta esta nueva edición con una oferta pensada para vecinos y visitantes.

El calendario de fiestas y verbenas este fin de semana incluye la Feria de El Higuerón, del 8 al 12 de julio, y la Feria de San Benito en Obejo, del 9 al 12 de julio.

Feria del Santo de Montilla / José Antonio Aguilar

Festival de Priego de Córdoba

El Festival Internacional de Música Teatro y Danza de Priego, comienza este viernes como uno de los eventos más longevos del panorama escénico nacional que este año alcanza su 78ª edición.

Chico Pérez y Sergio de Lope serán los encargados de abrir la programación el viernes 10 de julio, a las 21.00 horas, en el icónico recinto de la Fuente del Rey, donde en compañía de la Big Band Ciudad de Mérida, bajo al dirección de Raúl Miguel, presentarán su nuevo disco Ibérica.

El sábado 11 de julio, a las 22:00 horas y con entrada gratuita, el Paseo de Colombia será el escenario del concierto del grupo Mariachis Costa del Sol, que ofrecerán un repertorio de los grandes clásicos de la música mexicana, incluyendo rancheras, boleros y canciones populares.

Grupo Capachos / CÓRDOBA

La Fuente del Rey volverá el domingo 12 de julio a acoger uno de los espectáculos de esta edición del Festival, con la actuación del Grupo Capachos, que pondrá en escena el espectáculo Nombre de mujer, donde a través de la interpretación de la actriz Belén Benítez, se entrelazarán historia de la lucha, talento y superación de figuras femeninas como María Callas, Clara Campoamor o Marie Curie, con un repertorio musical que incluye boleros, tango, copla, fado, samba, balada y son cubano, entre otros géneros.

Solia Rural Fest en El Guijo

El Guijo vuelve a convertir el Paraje El Soto en uno de los escenarios culturales más singulares del verano en la provincia de Córdoba. La localidad de Los Pedroches acogerá los días 10 y 11 de julio una nueva edición del Solia Rural Fest, una cita que une música, arte, ocio, gastronomía y patrimonio en un entorno natural vinculado a la antigua ciudad romana de Solia.