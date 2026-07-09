El Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra cambia de fechas y recibe 532 cortometrajes en su 31ª edición

El 31º Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra estrenará calendario en su próxima edición y se celebrará del 26 de septiembre al 4 de octubre, un cambio con el que la organización busca evitar la coincidencia con otros festivales de ámbito nacional y favorecer una mayor implicación del tejido asociativo, educativo y cultural de la ciudad. La cita, además, ha vuelto a confirmar su capacidad de convocatoria al cerrar el plazo de inscripción con un total de 532 cortometrajes presentados.

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado este jueves el cartel anunciador del certamen, organizado por el Consistorio con la colaboración de la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, en un acto en el que han participado la delegada de Cultura, María Sierra Sabariego; el director del festival, Miguel Ángel Muñoz; y el autor de la imagen de esta edición, Paco Díaz.

El adelanto del festival, para evitar coincidencias

Sabariego explicó que el adelanto del certamen a la última semana de septiembre y la primera de octubre responde a la intención de "evitar coincidencias con otros festivales de carácter nacional y favorecer una mayor participación del tejido asociativo, educativo y cultural de Cabra". La edil defendió además el carácter colectivo de una iniciativa que supera ya las tres décadas de trayectoria, asegurando que "el certamen lo hacemos toda la ciudad", e invitó a la ciudadanía a implicarse en una programación cuyos detalles se irán dando a conocer en las próximas semanas.

La responsable municipal agradeció el trabajo desarrollado por el equipo organizador, encabezado por Miguel Ángel Muñoz, así como la implicación de voluntarios y colaboradores que ya han comenzado las reuniones preparatorias. Asimismo, destacó que el festival mantiene su condición de certamen seleccionador para los Premios Goya y para los Premios Carmen del Cine Andaluz, una circunstancia que, a su juicio, sitúa a Cabra "en una posición de relevancia dentro del ámbito cinematográfico nacional".

Los trabajos presentados: 9 de la provincia

Por su parte, Miguel Ángel Muñoz detalló que de los 532 trabajos recibidos, 331 corresponden a la categoría profesional, 91 a la amateur, 38 a cortometrajes de menos de cinco minutos, otros 38 a animación, 46 optan al Premio RTVA y nueve proceden de la provincia de Córdoba. El director explicó que el certamen se encuentra actualmente en la fase de preselección, en la que un equipo de visualizadores realizará las primeras cribas para conformar una sección oficial integrada por entre 40 y 50 cortometrajes.

Muñoz también anunció que próximamente se abrirá, a través de la página web y las redes sociales del festival, el plazo para incorporarse como voluntario, una iniciativa especialmente dirigida a jóvenes interesados en conocer el funcionamiento interno de un evento de estas características.

Durante la presentación también se dio a conocer el cartel oficial de la edición, obra de Paco Díaz, colaborador del certamen desde sus inicios. El autor agradeció la confianza depositada por el Ayuntamiento y definió la pieza como una representación de un festival "vivo", construido a partir de diferentes elementos que simbolizan la aportación de administraciones, empresas, voluntariado y todas las personas que contribuyen a hacerlo posible.

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La composición incorpora referencias al lenguaje cinematográfico, como cámaras y otros elementos vinculados al séptimo arte, asentados sobre unas raíces que evocan la ciudad y la historia del propio certamen. Una propuesta de carácter colorista y festivo con la que el festival afronta una nueva edición consolidado como uno de los principales escaparates nacionales dedicados al cortometraje.