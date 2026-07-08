Dos tesoros arqueológicos descubiertos hace un siglo se reúnen por primera vez en Córdoba

El Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha inaugurado este miércoles la exposición temporal Tesoros en el Museo: Almadenes y Torredonjimeno, con la asistencia del delegado territorial, Eduardo Lucena. Esta propuesta pretende acercar al público dos de los hallazgos arqueológicos más singulares descubiertos hace ahora un siglo y constituye una muestra excepcional de la riqueza patrimonial de Andalucía.

La exposición, que podrá visitarse en la institución museística hasta el próximo 25 de octubre, reúne por primera vez en un mismo discurso expositivo dos conjuntos considerados por los expertos como ‘tesoros’ por su extraordinario valor histórico, arqueológico y artístico, aunque pertenecientes a épocas y realidades culturales muy diferentes. Con esta exposición, el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba propone un recorrido por más de setecientos años de historia a través de dos conjuntos excepcionales que reflejan la diversidad cultural de la Península Ibérica y la riqueza de su patrimonio arqueológico.

Tesoro de los Almadenes

Por un lado, se presenta el denominado tesoro de los Almadenes, hallado en 1926 en las proximidades de la mina homónima, en el término municipal de Alcaracejos. Este conjunto, vinculado al ámbito cultural céltico de la Península Ibérica, está integrado por diversas piezas de plata, entre las que destacan vasos, fíbulas, torques, brácteas y fragmentos de cadenas, además de cerca de un centenar de denarios romanos acuñados entre mediados del siglo II y mediados del siglo I antes de nuestra era.

La ocultación de este conjunto se produjo con posterioridad a esta última fecha, en unas circunstancias que continúan siendo objeto de estudio e investigación. Su composición constituye un valioso testimonio de las dinámicas sociales, económicas y culturales desarrolladas en el sur peninsular durante la Antigüedad.

Tesoro de Torredonjimeno

Junto a él, la muestra exhibe una selección del tesoro de Torredonjimeno (Jaén), uno de los conjuntos más relevantes de la orfebrería visigoda peninsular. Datado en torno al siglo VII d.C., está formado por piezas de carácter litúrgico entre las que destacan cruces lisas, repujadas y decoradas con piedras preciosas, además de fragmentos de láminas epigráficas, perlas y colgantes.

Estas obras mantienen una estrecha relación tipológica y artística con otros hallazgos emblemáticos de la época visigoda, especialmente con el célebre Tesoro de Guarrazar, considerado una de las principales referencias de la orfebrería altomedieval europea.

El recorrido expositivo también aborda las circunstancias del descubrimiento del tesoro de Torredonjimeno y los distintos avatares que determinaron su dispersión. Como consecuencia de estos hechos, parte de las piezas se perdió y el conjunto quedó repartido entre diversas instituciones.

En la actualidad, el mayor número de elementos se conserva en el Museu d’Arqueologia de Catalunya, mientras que otros grupos forman parte de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional y del propio Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.

Los especialistas vinculan la ocultación de este tesoro a los episodios de inestabilidad generados por la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica a comienzos del siglo VIII d.C., circunstancia que otorga a estas piezas un singular valor histórico como testimonio material de un momento de profunda transformación política y cultural.