Solia Rural Fest: el plan de verano en Córdoba que une música, arte y gastronomía en Los Pedroches

El Guijo vuelve a convertir el Paraje El Soto en uno de los escenarios culturales más singulares del verano en la provincia de Córdoba. La localidad de Los Pedroches acogerá los días 10 y 11 de julio una nueva edición del Solia Rural Fest, una cita que une música, arte, ocio, gastronomía y patrimonio en un entorno natural vinculado a la antigua ciudad romana de Solia.

La Diputación de Córdoba ha reforzado su apoyo a esta iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de El Guijo, dentro de su línea de respaldo a la cultura en el medio rural, y que se ha consolidado como una propuesta estival que busca dinamizar la vida cultural de los municipios, atraer visitantes y generar actividad en torno al turismo de interior.

El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha destacado que el Solia Rural Fest “combina no solo música, sino que, además, incluirá diversas expresiones artísticas, de ocio y dinamización para todas las edades adaptadas al entorno de la comarca”.

La programación arrancará el viernes 10 de julio, a las 20.00 horas, con un espectáculo de circo a cargo de la Escuela Alas. Además, contará conciertos, intervenciones de muralistas, exposiciones colectivas, sesiones con reproducciones de antiguos vinilos y propuestas gastronómicas elaboradas por autores locales, con especial protagonismo de la carne de la comarca de Los Pedroches.

Duque ha subrayado que se trata de “una iniciativa ya consolidada” y que funciona como “referente de la programación estival cordobesa”, al contribuir a dinamizar el territorio y a generar riqueza. En este sentido, ha defendido la apuesta de la Diputación por los proyectos que entienden la cultura como una herramienta de desarrollo, cohesión social y territorial, así como un recurso frente a la despoblación.

El responsable provincial de Cultura ha incidido también en el impacto que este tipo de eventos tiene más allá de la propia programación artística. “A través de eventos como el Solia Rural Fest, la Diputación acerca la música y las manifestaciones culturales al entorno rural, favoreciendo además la actividad comercial, la hostelería y el sector turístico”, ha señalado.

Un paraje único

El Paraje El Soto es un espacio natural por el que discurre el arroyo Santa María y se encuentra junto al yacimiento romano de Majadaiglesia, donde se ubica la antigua ciudad romana de Solia. Además, El Guijo cuenta con uno de los puntos de observación astronómica más limpios de la comarca, un atractivo añadido para quienes buscan planes de naturaleza, cultura y patrimonio en Los Pedroches.

Con esta nueva edición, el Solia Rural Fest refuerza su papel como una de las propuestas culturales más diferentes del verano cordobés: un festival de pequeño formato, en un municipio rural, con programación para todos los públicos y con el paisaje, la historia y la identidad de Los Pedroches como parte central de la experiencia.