El público del Festival de la Guitarra de Córdoba sucumbe al encanto de 'Eléctrica Jondura' y 'Entrecuerdas'

El Festival de la Guitarra de Córdoba ha vivido este martes una jornada tranquila en la que la música ha sonado en una sala y también al aire libre. El Teatro Góngora ha sucumbido al encanto de Juanfe Pérez, que ha protagonizado la tercera incursión del bajo eléctrico en la 45 edición de la cita guitarrera cordobesa, esta vez para dialogar con el flamenco. Igual que Paco Montalvo hizo que su violín cantara flamenco, Juanfe Pérez ha vestido su bajo de flamenco en Eléctrica jondura hasta convertir el instrumento en una criatura que se retuerce y es capaz de entonar los palos.

'Eléctrica Jondura' y música de raíz emocionan en el Festival de la Guitarra / Rafa Alcaide

Dos horas después, el Patio de los Naranjos se ha llenado con el público que ha recogido las invitaciones para asistir al concierto más íntimo de este año, titulado Entrecuerdas. Mozes Rosenberg, guitarrista acústico de alto standing y heredero de la legendaria dinastía del gypsy jazz, y Bako Jovanović, uno de los intérpretes más virtuosos de la tambura han hilvanado un encuentro emocionante entre las tradiciones de los Balcanes y el legado de Django Reinhardt creando una fusión exquisita. Con ellos, han estado Matheus Nicolaiewsky al contrabajo y Žika Jovanović a la guitarra clásica, llenando la noche calurosa del julio cordobés de notas musicales.