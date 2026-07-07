La Feria del Libro de Córdoba regresará al Bulevar Gran Capitán este otoño con "el viaje" como eje temático

La Feria del Libro de Córdoba regresará al Bulevar Gran Capitán en su 51 edición el próximo 23 de octubre y se prolongará hasta el 1 de noviembre. Esta cita literaria, organizada desde el año pasado por la Asociación de Libreros de Córdoba (Aplico), se consolida en el calendario del otoño tras moverse en la última edición al mes de octubre con buena aceptación en el gremio y entre el público. De nuevo, la feria intentará potenciar el Día de San Rafael, ofreciendo un gran escaparate para los autores locales. Además, tendrá como hilo conductor "el viaje", según informan desde Aplico.

La asociación está trabajando ya en la organización de la cita literaria más antigua de la ciudad. "Estamos preparando un programa diverso y selecto que abarcará todos los géneros literarios", informan, "habrá actividades dirigidas a todos los públicos, dedicando una especial atención a los lectores más jóvenes".

La edición de 2026 recupera la celebración el 24 de octubre del Día de San Rafael, ángel custodio de la ciudad de Córdoba, al estilo del «Sant Jordi cordobés», para lo cual usarán de nuevo el lema de Por San Rafael un libro y un pastel, tras la arrolladora aceptación del año pasado. El pastel tradicional cordobés volverá a tener un papel principal en esta jornada festiva vinculada a los libros.

Celebración del Día de San Rafael en la Feria del Libro el año pasado. / Manuel Murillo / COR

El escritor Salvador Gutiérrez Solís estará de nuevo al frente de la dirección literaria, mientras que la coordinación de las actividades infantiles correrá a cargo de Ana Ramos. La producción del evento estará de nuevo a cargo de la empresa Verbo Servicios Culturales, adjudicatarios también de la próxima edición del Festival Internacional de Poesía de Córdoba Cosmopoética.

El libro como viaje

En esta nueva convocatoria, el viaje —entendido como idea, concepto y símbolo más allá de lo puramente geográfico— será el gran eje temático, informan los organizadores. A esto se sumarán otras iniciativas que se irán desvelando a lo largo de los próximos meses. Según Gutiérrez Solís, "a partir de la idea de la lectura como viajero y los libros como vehículos que consiguen que viajemos, la Feria del Libro se propone como el lugar del que parte ese viaje". El objetivo es "reflejar la importancia de los libros y la lectura en nuestras vidas, como elemento de crecimiento personal", ha indicado.

Inscripciones y participación

La página web oficial del evento www.ferialibrocordoba.es ya tiene disponibles los formularios de inscripción para autores, editoriales y librerías que deseen participar. En cuanto a los requisitos de las propuestas, solo se admitirán títulos con ISBN que estén disponibles en los canales comerciales habituales. Además, las obras no deben haber sido presentadas previamente en Córdoba, no pueden ser autoediciones y deben haber sido publicadas a partir del 1 de septiembre de 2025. La Feria del Libro de Córdoba está organizada por Aplico, cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Córdoba y el patrocinio de Fundación Kutxabank, pero recuerdan que "se mantiene abierta la convocatoria para nuevas instituciones y empresas que deseen sumarse al evento".