Los Pedroches invita a mirar al cielo y saborear el territorio en su tercer Festival Estelar el 10 de julio

La comarca de Los Pedroches es un ejemplo de que todavía existen lugares libres de contaminación lumínica donde mirar al cielo y contemplar miles de estrellas, descubrir la Vía Láctea y recuperar una conexión con el universo que parecía olvidada. Con esa idea regresa el tercer Festival Estelar de Los Pedroches, una experiencia que invita a mirar al cielo desde una perspectiva diferente.

El próximo 10 de julio, a partir de las 21 horas, el Balcón de Los Pedroches, junto a Casa Rural Obejuelo, volverá a convertirse en el escenario de una de las experiencias más singulares del verano andaluz. El lema de esta edición, Mira hacia arriba. Saborea lo que tienes alrededor, resume la esencia de una experiencia pensada para levantar la vista al cielo sin dejar de descubrir todo lo que ofrece el territorio.

Presentación del festival. / CÓRDOBA

El tercer Festival Estelar propone una experiencia donde las estrellas, la música, la gastronomía, los productos locales y el territorio se encuentran bajo uno de los mejores cielos de Europa, reconocido por la Reserva Starlight Los Pedroches. La observación del cielo estará guiada por el CIET Los Pedroches, entidad pionera en el desarrollo de actividades astronómicas dentro de la Reserva Starlight, que acercará el universo a los asistentes mediante telescopios y explicaciones adaptadas para todos los públicos.

El cielo no será el único protagonista de la noche. El Aperitivo Estelar permitirá degustar una cuidada selección de productos elaborados en Los Pedroches y conocer de primera mano a quienes los producen, descubriendo las historias, el trabajo y la tradición que hay detrás de cada elaboración. La banda sonora de la noche correrá a cargo del joven saxofonista Miguel Torralbo, natural de Villanueva de Córdoba y considerado una de las jóvenes promesas de la música andaluza. Miguel Torralbo ofrecerá un repertorio que combinará música clásica y actual, creando una atmósfera especialmente diseñada para disfrutar del paisaje, del cielo y de una noche única.

Entre las empresas participantes en el festival se encuentran Cosmética Pedroches, Quesos Plazuelo, Dehesa Jarota, Saliega, EsVerde, Inspira Rural y De Bellota, entre otras.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches y de los ayuntamientos de Villanueva de Córdoba, Torrecampo y Conquista, además de la colaboración de numerosas empresas locales que hacen posible este proyecto.

La entrada al festival tendrá un coste anticipado de 9 euros y de 11 en taquilla. La experiencia estelar costará 24 euros anticipada y 27, en taquilla. Los menores de 12 años tendrán acceso gratuito al festival.