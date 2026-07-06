Cultura en Córdoba
Hello Adele, The Donelles y Onfive protagonizan una nueva edición de 'Noches en el Quiosco ' en Córdoba
La programación gratuita y al aire libre organizada por la Fundación Cajasol anima las noches del verano con tres conciertos
La Fundación Cajasol ha presentado la programación de Verano en Cajasol 2026 en la ciudad de Córdoba, una propuesta cultural gratuita y al aire libre que volverá a convertir el Quiosco Joven del Paseo de la Victoria en punto de encuentro para la música y el ocio durante las noches estivales. La iniciativa se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Delegación de Juventud, y el programa Planneo Córdoba Joven.
La programación contará este año con tres conciertos dirigidos a públicos diversos, que se celebrarán durante el mes de julio. El ciclo arrancará el 15 de julio con Hello Adele, un espectáculo homenaje a la reconocida artista británica que permitirá al público disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio. Una propuesta cuidada y de gran calidad musical que recrea la esencia interpretativa y emocional de una de las voces más destacadas del panorama internacional.
La programación continuará el 22 de julio con The Donelles, una banda que destaca por su elegante recorrido por los sonidos del soul, el doo-wop y otros estilos de inspiración vintage. Con una potente formación vocal femenina y una sólida base instrumental, el grupo ofrecerá un espectáculo cargado de personalidad, energía y nostalgia musical.
El cierre del ciclo llegará el 29 de julio de la mano de Onfive, una formación caracterizada por una propuesta fresca y contemporánea que fusiona distintos estilos musicales y conecta especialmente con el público joven. Su directo destaca por la energía, el ritmo y una puesta en escena dinámica que pondrá el broche final a esta edición de Verano en Cajasol en Córdoba.
Con esta propuesta, la Fundación Cajasol refuerza su compromiso con una cultura cercana, accesible y de calidad, impulsando además el uso de espacios públicos como escenarios de convivencia y participación ciudadana.
Los conciertos se celebrarán en el Quiosco Joven del Paseo de la Victoria, todos ellos en miércoles, a las 22.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo.
Con esta nueva edición de Verano en Cajasol, la Fundación Cajasol continúa acercando la cultura a la ciudadanía a través de propuestas musicales abiertas y gratuitas, contribuyendo a enriquecer la oferta de ocio de la ciudad durante los meses de verano y respaldando el talento artístico en un entorno privilegiado como el Quiosco Joven del Paseo de la Victoria.
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