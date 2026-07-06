El Festival de la Guitarra de Córdoba recupera la historia y memoria de las mujeres guitarristas flamencas en un libro

La sala Telares del Gran Teatro ha acogido este lunes la presentación del libro Nombres propios de la Guitarra, Volumen XXI: Tocaoras, concertistas y profesoras de guitarra flamenca: De la historia a la contemporaneidad a cargo de Isabel Albás, presidenta del IMAE y teniente de alcalde de Cultura y Norberto Torres, coordinador de la edición. Este libro nace con la voluntad de ofrecer en el marco del 43º Festival de la Guitarra de Córdoba un tratamiento académico, metodológico y riguroso a la guitarra flamenca desde la perspectiva de género. Según Albás, la intención de esta publicación es situar la guitarra flamenca en el mismo plano de investigación que otros ámbitos guitarrísticos, como la guitarra clásica, la guitarra sudamericana, la guitarra de jazz o la guitarra de blues. Como coordinador de la edición, Norberto Torres Cortés ha explicado que el planteamiento general ha sido elaborar "un verdadero estado de la cuestión sobre las mujeres guitarristas flamencas, desde los albores del flamenco hasta la actualidad" y para ello, han contado con investigadoras y especialistas con una trayectoria contrastada en el estudio del flamenco, la guitarra y la perspectiva de género.

Un libro con tres aportaciones principales

Para ello, el volumen reúne tres aportaciones principales. La primera es de Ángeles Cruzado Rodríguez, doctora, investigadora y docente del Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco. Su trabajo ofrece una visión histórica muy documentada sobre la presencia de guitarristas flamencas a lo largo de la historia. Se trata de un artículo extenso, con abundantes ilustraciones, referencias bibliográficas y hemerográficas, que permitirá al lector reconstruir la participación de las mujeres en la guitarra flamenca desde el siglo XIX hasta nuestros días.

La segunda cooresponde a María Jesús Castro Martín, etnomusicóloga, profesora vinculada a la ESMUC y al Conservatorio del Liceu de Barcelona. Su artículo analiza los contextos sociales y culturales en los que se han desarrollado las guitarristas flamencas, relacionando esos entornos con sus trayectorias artísticas. Además, incorpora un código QR que permite acceder a una lista de reproducción con grabaciones de guitarristas citadas en el estudio, de modo que la lectura puede completarse también con la escucha.

En primer plano, portada del libro 'Nombres propios de la guitarra' presentado en el marco del Festival de la Guitarra de Córdoba 2026. / CÓRDOBA

La tercera ponencia es la de Inma Morales Peinado, catedrática de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Su aportación parte de su propia experiencia como guitarrista flamenca, mujer y docente. En su trabajo aborda su formación, sus vivencias, las dificultades encontradas y la evolución del papel de la mujer en la enseñanza de la guitarra flamenca. También aporta datos sobre el aumento de alumnas en el conservatorio y sobre la presencia creciente de mujeres que se dedican profesionalmente a este instrumento.

El libro no solo reúne estudios académicos, sino que da visibilidad a las mujeres, que han estado presentes en la guitarra flamenca desde sus inicios. Ha habido cantaoras que se acompañaban a la guitarra, bailaoras que también tocaban y concertistas que desarrollaron una actividad artística paralela a la de los hombres. Entre otros nombres, figuran los de Merced la Serneta, Trinidad Huertas La Cuenca o Adela Cubas. Torres ha subrayado que el desconocimiento de estas figuras se debe, en gran medida, a los silencios de la historiografía, a las lagunas documentales y a interpretaciones marcadas por una mirada patriarcal. "La mujer fue asociada tradicionalmente al baile, muchas veces por razones visuales, escénicas o vinculadas al exotismo romántico", ha explicado, "esa imagen condicionó la forma de contar la historia del flamenco y dejó en segundo plano a muchas mujeres que también cantaban, tocaban y enseñaban". La investigación reciente ha empezado a corregir esa ausencia.