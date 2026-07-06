El bajo eléctrico vuelve al Festival de la Guitarra de Córdoba el día del concierto 'Entrecuerdas' en el Patio de los Naranjos

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba ofrecerá este martes 7 de julio dos conciertos de perfil muy singular. Juanfe Pérez presentará Eléctrica Jondura en el Teatro Góngora a las 20.30 horas, una propuesta en la que el bajo eléctrico dialoga con el flamenco más hondo mientras y Mozes Rosenberg & Bako Jovanović ocuparán el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral a las 22.00 horas con Entrecuerdas, el concierto que este año ocupa el enclave más singular del festival, con entrada por invitación.

Eléctrica Jondura establece un diálogo entre lo jondo y lo contemporáneo desde una coherencia musical que trasciende el experimento: no es una fusión forzada sino una convivencia orgánica entre dos mundos que, en manos de Juanfe Pérez, resultan inevitablemente afines. El festival completa así el recorrido del bajo desde el jazz fusión a la disrupción y el flamenco más hondo.

Mozes Rosenberg & Bako Jovanović. / CÓRDOBA

El concierto más íntimo del festival

El Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral acogerán mañana el concierto más íntimo y singular de esta edición. Mozes Rosenberg, heredero de la legendaria dinastía del gypsy jazz y uno de los guitarristas acústicos más solicitados de su generación, y Bako Jovanović, considerado uno de los intérpretes de tambura más virtuosos de nuestro tiempo, se unen en Entrecuerdas: un encuentro entre el legado de Django Reinhardt y las tradiciones musicales de los Balcanes que no sabe de géneros ni de fronteras. Les acompañan Matheus Nicolaiewsky al contrabajo y Žika Jovanović a la guitarra clásica. La entrada es por invitación y está disponible en taquilla y en la web del festival.

Juan Manuel Cañizares en 'La guitarra cuenta'

A las 12.30 horas en la Sala de Telares del Gran Teatro, el ciclo La guitarra cuenta acoge a Juan Manuel Cañizares, que comparte con el público y el alumnado las claves de su propuesta —un anticipo directo de su concierto del día siguiente con la Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro. En el CSM Rafael Orozco, continúa mañana el laboratorio de Pablo Salinas —guitarras, robots, inteligencia artificial— en su tercera y última sesión, y el curso de María Esther Guzmán —La técnica al servicio de la interpretación— en su segunda jornada. Ambos son de 10.00 a 14.00 horas.

Jornadas de estudio sobre Historia de la guitarra

En el salón de actos de Casa Árabe, arrancan a las 19.00 horas, las vigésimosegundas Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra con la ponencia de Julio Gimeno —La guitarra clásica en la colección Nombres propios de la guitarra (2003-2026)—, moderada por Guillermo Castro. Gimeno, profesor de Historia de la Guitarra y miembro del Consejo Editorial de la revista Roseta, galardonado con la Medalla Andrés Segovia en 2012, abre un ciclo de tres jornadas —días 7, 8 y 9 de julio— que este año cierra casi cuatro décadas de estudio dedicadas a la guitarra clásica, el flamenco y otros estilos.

La Filmoteca proyecta 'Amores brujos'

El ciclo de cine del festival llega mañana a su última sesión con Amores brujos, de Lucía Álvarez, a las 20.30 horas en la Filmoteca de Andalucía. El filme narra la relación entre Manuel de Falla y la escritora María Lejárraga, autora en la sombra de libretos como El amor brujo o El sombrero de tres picos e inspiradora de Noches en los jardines de España —la misma obra que Cañizares estrena pasado mañana en el Gran Teatro—. Una sesión que añade una capa más al concierto que está por venir.