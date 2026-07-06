Baena transforma su castillo en escenario vivo para el Verano Cultural con música, gastronomía y teatro

El próximo 18 de julio a las 22 horas dará comienzo con la presentación oficial del concierto Capilla Gran Capitán un proyecto de música histórica que recupera el universo sonoro de Gonzalo Fernández de Córdoba, una de las grandes figuras del Renacimiento español. Concebido como un recorrido por las distintas etapas de la vida del militar cordobés, sobre el escenario se verán instrumentos históricos y voces que buscarán la sonoridad que pudo acompañarle en vida, con la soprano Adriana Moreno, Pedro Girba al traverso renacentista y Sara Toro y Juanjo Monroy en cuerda pulsada, que interpretarán piezas de compositores de finales de los siglos XV y XVI. Las invitaciones se podrán retirar en el Museo Histórico y Arqueológico y en el Museo del Aceite de Baena.

El 25 de julio a las 21.30 horas, el castillo acogerá una velada de cata y maridaje que une historia, sabor y tradición. Cinco vinos de la tierra se combinarán con un menú de cinco tapas en una experiencia gastronómica con aforo limitado, gestionada junto a Bodegas Jesús Nazareno. La entrada cuesta 20 euros por personas y las reservas se pueden hacer en 957 670225 y 659 677334.

El mes se despide con teatro los días 30 y 31 de julio a las 22 horas entre los muros del castillo, con el Festival Estival de Teatro. El día 20, el alumnado de la Escuela de Teatro de Albendín sube a escena con Todo llega a vencer el deseo; el 31, la Escuela de Teatro de Antequera afronta uno de los grandes clásicos del repertorio español, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca.

Programación infantil

El mes de agosto está enfocado en los más pequeños. Del 4 al 7 de agosto, en horario de 10 a 13 horas, tendrá lugar el taller infantil Turismo de aventuras, que propone cuatro días de juego y descubrimiento para menores de 6 a 12 años, con inscripción gratuita y plazas limitadas.

La primera jornada será Misión olivar, que convertirá el Museo del Olivar y el Aceite en un taller donde modelar con plastilina y diseñar una botella de aceite y marca ecológica antes de recorrer el museo en una visita guiada. La segunda jornada se llama Viaje a la Antigua Roma y traslada la aventura al Museo Histórico, donde los niños podrán actuar como arqueólogos por un día, moldeando lucernas y recortando vestimentas de época. La tercera jornada regresa al castillo con El desafío de la fortaleza, que combina un bingo temático con un escape room sobre los personajes ilustres de Baena. La última se llama Ruta Marco Topo, y consiste en un juego por las calles del Paseo de Guadalupe, con una gincana de pistas digital que termina con una ceremonia de graduación, diplomas y regalos para todos los participantes. Las inscripciones se gestionan en el teléfono 649635496.