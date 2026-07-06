La artista Ana Torroja, vocalista del mítico grupo Mecano, será la estrella de la Feria de Puente Genil el 15 de agosto

El concejal de Festejos, Joaquín Reina, ha dado a conocer este lunes los conciertos y actuaciones musicales que su delegación municipal ha previsto para la Feria Real de Puente Genil 2026, que se celebrará del 15 al 19 de agosto. “Se trata de un programa completo y variado, para todos los gustos y públicos, que va a llenar de animación la Caseta Municipal durante todos los días de la Feria”, explicó Reina.

El programa se abrirá en la noche del sábado 15 de agosto con la actuación de Ana Torroja, vocalista del mítico grupo Mecano, que ofrecerá un repertorio de grandes éxitos. Previamente, actuará sobre las tablas del escenario la gallega Miriam Rodríguez, joven artista formada en la academia de Operación Triunfo, conformando así una noche en la que el pop español de las últimas décadas será el gran protagonista. Al día siguiente, domingo 16 de agosto, el turno será para Dos pájaros y un trío, una banda de tributo a dos grandes de la música española como son Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.

Presentación de los conciertos de la Feria de Puente Genil 2026. / Virginia Requena

Para el lunes 17 de agosto, la copla volverá a ser protagonista, con la actuación de diferentes artistas, tales como Inmaculada Paniagua, Cristina Serrano, Patricia Vela, Sergio Fábregas, José Ortiz, Inma Palomo y Carmen Cabezas, acompañados por la Orquesta de Fran Rivero, una noche muy del gusto del público amante de este género.

Ya para el martes 18 de agosto, está previsto el espectáculo Siempre Luis Miguel, un gran tributo a la figura de este artista mexicano conocido internacionalmente. Por último, el miércoles 19 de agosto, último día de Feria, actuará la banda El Llanto del Loco, de tributo a El Canto del Loco. Tanto en la jornada del día 18 como en la del día 19 actuarán dos orquestas locales aun por determinar a la finalización de ambos conciertos.

Reina puso de manifiesto que todos los conciertos tendrán entrada libre en la Caseta Municipal hasta completar aforo, a excepción del concierto del día 15 de Miriam Rodríguez y Ana Torroja, “cuyo coste rondará los 25 euros y para el que las entradas se pondrán a la venta en los próximos días”.