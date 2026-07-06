Araceli Campillos abrirá el 11 de julio el ciclo ‘Al Calor del Flamenco’ que llenará Córdoba de cante y baile hasta el 29 de agosto

La Posada del Potro volverá a convertirse este verano en uno de los principales escenarios del flamenco en Córdoba con la celebración de una nueva edición del ciclo Al Calor del Flamenco, un ciclo que reunirá a destacados artistas del cante y el baile. El programa ofrecerá un total de ocho espectáculos gratuitos que tendrán lugar todos los sábados a las 22:00 horas, consolidando este espacio histórico como un punto de encuentro para aficionados y visitantes durante las noches.

El ciclo arrancará el 11 de julio con la actuación de la cantaora Araceli Campillos, una artista de estirpe flamenca y saetera tanto de padre como de madre conocida, entre otras cosas, por su paso por el programa de televisión La Voz. La siguiente cita será el 18 de julio con el cantaor Manuel Párraga, que actuará acompañado a la guitarra por Javier Santiago. El apartado dedicado al baile llegará el 25 de julio de la mano de Raquel Baena y su grupo.

Antonio José Nieto. / CÓRDOBA

Actuaciones en el mes de agosto

El 1 de agosto será el turno del lucentino Antonio José Nieto al cante, con Rafael Trenas hijo a la guitarra, para continuar el 8 de agosto con Rafael Mesa El Guerra. El 15 de agosto será el momento de la linarense Alba Martos, que cantará junto a Antonio Contíñez mientras que Ana Jiménez y Juanjo León a la guitarra protagonizarán la cita del 22 de agosto. Ana Jiménez, de Priego de Córdoba, destaca por su versatilidad vocal y su capacidad interpretativa, que le permiten abordar diferentes estilos y palos del flamenco, conservando siempre una identidad única.

La clausura del ciclo tendrá lugar el 29 de agosto con el espectáculo de baile de María José Obregón y su grupo, “que pondrá el broche final a una programación diseñada para acercar al público diferentes expresiones del arte flamenco”, ha indicado la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás.

La entrada a todos los espectáculos será libre hasta completar aforo. Las invitaciones podrán retirarse en la Posada del Potro desde 90 minutos antes del inicio de cada actuación. Con esta iniciativa, “el Ayuntamiento de Córdoba refuerza su apuesta por la difusión del flamenco y por la programación cultural durante los meses de verano, ofreciendo una propuesta que combina patrimonio, tradición y talento en pleno corazón del casco histórico”, ha concluido Albás.