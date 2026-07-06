El 78º Festival Internacional de Priego levanta el viernes el telón: esta es la programación

Siete espectáculos conforman la programación del Festival Internacional de Música Teatro y Danza de Priego, uno de los eventos más longevos del panorama escénico nacional que este año alcanza su 78ª edición.

Chico Pérez y Sergio de Lope serán los encargados de abrir la programación el viernes 10 de julio, a las 21.00 horas, en el icónico recinto de la Fuente del Rey, donde en compañía de la Big Band Ciudad de Mérida, bajo al dirección de Raúl Miguel, presentarán su nuevo disco Ibérica. Un auténtico viaje sonoro donde el flamenco y el jazz se fusionan creando, según la crítica especializada, una experiencia que emociona y sorprende.

El sábado 11 de julio, a las 22:00 horas y con entrada gratuita, el Paseo de Colombia será el escenario del concierto del grupo Mariachis Costa del Sol, que ofrecerán un repertorio de los grandes clásicos de la música mexicana, incluyendo rancheras, boleros y canciones populares.

La Fuente del Rey volverá el domingo 12 de julio a acoger uno de los espectáculos de esta edición del Festival. En concreto, a partir de las 22.00 horas, y con entrada gratuita, el Grupo Capachos pondrá en escena el espectáculo Nombre de mujer, donde a través de la interpretación de la actriz Belén Benítez, se entrelazarán historia de la lucha, talento y superación de figuras femeninas como María Callas, Clara Campoamor o Marie Curie, con un repertorio musical que incluye boleros, tango, copla, fado, samba, balada y son cubano, entre otros géneros.

El lunes 13 de julio, en este caso en el Teatro Victoria, a partir de las 21.00 horas, será el turno del musical Las guerreras K-Pop, en el que se narra la historia del grupo Huntr/x, convertido en todo un fenómeno social que empezó como un movimiento cultural procedente de Corea del Sur y que cuenta en la actualidad con millones de fans en todo el mundo.

La zarzuela será la protagonista el martes 14 de julio, en este caso en la aldea de Lagunillas donde, a partir de las 22.00 horas y con entrada gratuita, dos formaciones prieguenses como la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza y la Coral Alonso Cano, bajo al dirección de José Pablo Arjona, ofrecerán una selección de alguna de las piezas más conocidas del mal llamado «género chico».

Humor en la recta final

Tras la suspensión del concierto de Iván Ferreiro y Miss Cafeina, previsto para el viernes 17, el tramo final del Festival Internacional de Priego lo conforman dos de los espectáculos más esperados por el público. El primero de ellos el show de humor Misión Impro-sible protagonizado por los cómicos gaditanos Javier Aguilera y Carlos Mení, que harán las delicias de su auténtica legión de seguidores el jueves 16 de julio, a las 22.00 horas en el recinto ferial.

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Los encargados de cerrar la edición del ciclo escénico prieguense, el sábado 18 de julio a las 22.00 horas en el Teatro Victoria, serán Imanol Arias y María Barranco, protagonistas de la comedia Mejor no decirlo de Salomé Lelouch, con dirección de Claudio Tolcachir y producción general de Pablo Kompel y Pentación Espectáculos.