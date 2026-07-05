MonoNeon y Rycardo Moreno protagonizan el lunes un viaje del funk experimental al flamenco contemporáneo en el Festival de la Guitarra de Córdoba

El funk experimental de MonoNeon y el flamenco contemporáneo de Rycardo Moreno protagonizan este lunes 6 de julio la programación del 45º Festival de la Guitarra de Córdoba. El bajista de Memphis, que formó parte de la última banda de Prince, actuará a las 20.30 horas en el Gran Teatro, mientras que el guitarrista lebrijano presentará Flamenco Moreno a la misma hora en el Teatro Góngora.

Mononeon

Hay artistas que no caben en ninguna categoría y que precisamente por eso resultan imprescindibles. MonoNeon —nombre artístico de Dywane Thomas Jr., bajista de Memphis— es uno de ellos. Ganador del Grammy por su participación en King's Disease de Nas (2021) y con varias nominaciones adicionales, fue uno de los últimos músicos en trabajar con Prince y cuenta con su propio modelo de bajo signature de Fender: el MonoNeon Jazz Bass V Signature. Entre quienes han reconocido su maestría se encuentra Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers, que lo ha señalado como el mejor bajista eléctrico del mundo.

Su propuesta trasciende el jazz y el funk para adentrarse en un territorio experimental propio, construido desde YouTube —donde acumula millones de seguidores— hacia los grandes escenarios internacionales. Un directo que no se parece a nada que haya sonado antes en el Gran Teatro.

Rycardo Moreno

Si hay un guitarrista flamenco de su generación que haya apostado por un sonido radicalmente propio, ese es Rycardo Moreno. El lebrijano sitúa en el centro de su propuesta una guitarra sin trastes que, mediante el uso de microtonos, amplía los límites expresivos del género y lo pone en diálogo con la guitarra flamenca más ortodoxa. Flamenco Moreno es el resultado de esa investigación: un espectáculo que no renuncia a las raíces pero las ensancha desde dentro.

Rycardo Moreno. / Nana Miranda

Le acompañan en escena Noelia de los Ríos y Belén de los Reyes a la voz, Ané Carrasco a la percusión y Nazareth de los Reyes al baile. Un elenco construido con criterio, donde cada elemento dialoga con el carácter singular de la propuesta.

El programa formativo, a pleno rendimiento

Mañana arranca en el CSM Rafael Orozco el curso de María Esther Guzmán —La técnica al servicio de la interpretación—, que se extiende del 6 al 8 de julio, de 10 a 14 horas. La guitarrista sevillana, que actúa esta misma noche en el Teatro Góngora —esta tarde—, comparte mañana con el alumnado su visión sobre la relación entre dominio técnico y expresión musical. Continúan también el laboratorio de Pablo Salinas —Guitarras, robots, inteligencia artificial— en su segunda sesión, y el curso de Paco Serrano sobre recursos flamencos para la guitarra universal, que llega mañana a su última jornada.

La Filmoteca de Andalucía proyecta 'Omega'

A las 20.30 horas en la Filmoteca de Andalucía, el ciclo de cine del festival proyecta Omega, el documental de Gervasio Iglesias y José Sánchez-Montes que reconstruye el origen de uno de los discos más revueltos de la música española: el que en 1996 unió la voz de Enrique Morente con las guitarras eléctricas de Lagartija Nick, la poesía de Federico García Lorca y la sombra de Leonard Cohen, en una mezcla que entonces sonó a provocación y hoy se estudia como punto de inflexión. La sesión funciona como antesala directa del regreso de ese mismo Omega al festival: Kiki Morente y Lagartija Nick, con Israel Galván, clausuran la edición el 11 de julio en el Teatro de la Axerquía con el estreno mundial de Omega. 30 Aniversario. Entrada: 0,90 euros.

Entradas y más información en guitarracordoba.es y en las taquillas de los Teatros de Córdoba. El 45 Festival de la Guitarra de Córdoba se celebra del 1 al 11 de julio en el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Góngora, el Teatro de la Axerquía y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, entre otros espacios de la ciudad.