Stanley Clarke, María Esther Guzmán y Siloé protagonizan el domingo del Festival de la Guitarra

La guitarra vuelve a desplegar todos sus acentos este domingo 5 de julio en el 45 Festival de la Guitarra de Córdoba, organizado por el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba (IMAE). La jornada arranca a las 11.00 horas en el Bulevar del Gran Capitán con Rodeo, espectáculo gratuito de la compañía La Banda de Otro, y continúa por la tarde con dos citas simultáneas a las 20.30 horas: María Esther Guzmán en el Teatro Góngora y Stanley Clarke N•4EVER en el Gran Teatro. La noche culminará a las 22.30 horas en el Teatro de la Axerquía con Siloé, que llega al festival con todas las localidades agotadas.

Un domingo de contrastes y de públicos diversos en el que conviven la programación familiar, la guitarra clásica española, el jazz fusión internacional y el pop/rock de gran formato. Cuatro propuestas que confirman una de las líneas centrales de esta edición: la guitarra como punto de encuentro entre lenguajes, generaciones y formas distintas de entender el escenario.

María Esther Guzmán

El Teatro Góngora recibe a las 20.30 horas a María Esther Guzmán, una de las grandes referencias de la guitarra clásica española. Nacida en Sevilla y vinculada desde muy joven a una intensa trayectoria internacional, Guzmán ha actuado en escenarios de Europa, Asia, África y América, y mantiene una carrera marcada por el rigor técnico, la investigación del repertorio y la defensa de la guitarra como instrumento de concierto.

María Esther Guzmán. / CÓRDOBA

Su programa en Córdoba propone un recorrido amplio y exigente por distintos territorios de la música para guitarra. La cita incluye obras y transcripciones de Vavilov, Bach, Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Albéniz, Piazzolla y Morricone, con homenajes al 150 aniversario del nacimiento de Falla y al 125 aniversario de Rodrigo. Una lectura personal del repertorio en la que conviven la tradición española, la escritura clásica y la capacidad de la guitarra para dialogar con músicas concebidas originalmente para otros formatos.

Stanley Clarke

También a las 20.30 horas, el Gran Teatro acoge a Stanley Clarke N•4EVER. Cuatro veces ganador del Grammy y reconocido como NEA Jazz Master, Clarke es una figura esencial para entender la evolución del bajo eléctrico y acústico dentro del jazz contemporáneo. Cofundador de Return to Forever junto a Chick Corea, situó el bajo en un lugar protagonista y ayudó a definir el sonido del jazz fusión de los años setenta.

El bajista Stanley Clarke en un concierto en el Gran Teatro. / CÓRDOBA

Su proyecto N•4EVER mira precisamente hacia ese legado. El repertorio recupera la energía de Romantic Warrior y otros momentos clave de su trayectoria, interpretados junto a una banda de músicos de nueva generación. En Córdoba estará acompañado por Jeremiah Collier a la batería, Cameron Graves al piano y los teclados, Colin Cook a la guitarra y Emilio Modeste al saxofón. Una formación concebida para conectar la memoria del jazz fusión con su presente más vivo.

Siloé

La jornada se cerrará a las 22.30 horas en el Teatro de la Axerquía con Siloé, que llega al 45 Festival de la Guitarra con el cartel de localidades agotadas. Formado por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, el grupo vallisoletano ha construido un sonido propio que cruza folk, pop y rock desde una idea muy física y emocional del directo.

Sus conciertos se han convertido en una experiencia de conexión colectiva con un público cada vez más amplio. Tras el impacto de Santa Trinidad y una sucesión de llenos en salas de referencia, Siloé se ha consolidado como una de las bandas españolas con mayor crecimiento de los últimos años. Su paso por la Axerquía confirma la dimensión popular del festival y su capacidad para reunir en un mismo programa a leyendas internacionales, guitarristas clásicos, compañías familiares y propuestas contemporáneas de gran convocatoria.

Antes de todo ello, a las 11.00 horas, el Bulevar del Gran Capitán acoge Rodeo, de la compañía La Banda de Otro, dentro de la programación familiar del festival. La propuesta, de entrada gratuita, transforma el espacio público en una suerte de western andaluz donde nada es exactamente lo que parece: ni los vaqueros tienen acento americano, ni los animales son salvajes, ni el público termina siendo del todo real.

Con intérpretes como Rafael Díaz, José Alberto Foncubierta y Daniel Foncubierta, la compañía construye una pieza de humor, juego escénico y lenguaje físico que convierte la calle en pista, plaza y teatro. Un espectáculo pensado para todos los públicos que amplía el festival más allá de sus grandes recintos y refuerza su apuesta por acercar las artes escénicas a nuevos espectadores.