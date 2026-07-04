La poeta argentina Katya Vázquez se alza con el Premio de Poesía Pablo García Baena

La poeta argentina Katya Vázquez se ha alzado con el IV Premio de Poesía Pablo García Baena gracias a su obra 'Tarabust', que ha sido elegida por unanimidad de entre las 153 presentadas en esta edición por jurado compuesto por los poetas Juan Antonio González-Iglesias, Estefanía Cabello y Raúl Alonso.

Según informa la Editorial Cántico en una nota, Katya Vázquez (Córdoba, Argentina, 1997) es doctora en Literatura Hispanoamericana, docente y poeta. Ha sido galardonada anteriormente con el 42 Premio Félix Francisco Casanova en relato breve por Las flores del verdugo (2018) y con el octavo Premio Valparaíso de Poesía por El corazón es una achura que no se vende (Ediciones Valparaíso, 2023).

Además, obtuvo también el Premio Ciencia con Significado por su ensayo Me siento a la mesa e investigo, publicado por Prensa Ibérica. Es autora, a su vez, de los poemarios 'Entre los interludios' (Ediciones La Palma, 2019) y de la 'plaquette' 'De pesos' (Ateneo de La Laguna, 2022).

Una de las voces jóvenes del panorama actual

El Premio de Poesía Pablo García Baena en su segunda época está promovido por Editorial Cántico y cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba y la Fundación Cajasol. Está dirigido a poetas de hasta 35 años, y en las ediciones anteriores lo han obtenido los poetas Javier Calderón Luna, Luis Bravo y Jorge Solís.

El jurado, compuesto por Estefanía Cabello; Raúl Alonso, actuando como secretario, y Juan Antonio González-Iglesias, actuando como Presidente, con la asistencia como invitados Luis Ortiz, en representación de la familia de Pablo García Baena, y Gabriel Duque, como delegado de Cultura de la Diputación en calidad de entidad colaboradora, decidió por unanimidad otorgar el premio a la obra Tarabust de la poeta argentina Katya Vázquez.

De ella han destacado "el ingenio poético desplegado para construir una elegía hacia una amistad perdida de gran intensidad lírica con un elevado oficio y un rigor formal brillante y evocador. La voz diaspórica argentina maneja la distancia y la cercanía con una precisión que no era previsible desde la aparente sencillez de la fórmula".

La joven escritora "demuestra en este gran libro un poderoso virtuosismo en el uso del lenguaje y en la mirada poética que vierte hacia las cuestiones cotidianas que nos cruzan: la pérdida, el dolor, el recuerdo, la amistad, la corporalidad, el amor", han resaltado.

Katya Vázquez se posiciona con este nuevo premio como una de las voces jóvenes más interesantes en el panorama actual de la poesía en español.