La Oreja de Van Gogh corona a su eterna reina del pop en Córdoba

Solemos decir eso de que los trenes solo pasan una vez. Unas veces como verdad tácita para evitar lamentaciones; otras, como impulso desesperado para afrontar decisiones, casi siempre, difíciles. Pero lo cierto es que La Oreja de Van Gogh ha desmontado por completo esta premisa. O, más bien, ha sabido darle la vuelta muy astutamente para hacernos ver que la vida está llena de segundas oportunidades.

Desde luego, así se ha sentido con el regreso de Amaia Montero a la formación donostiarra y su ambicioso tour Tantas cosas que contar, con el que han aterrizado la noche de este sábado en el escenario del Córdoba Live, una semana después de haber agotado localidades en Fuengirola. “Nos hicimos un pequeño lío porque salió primero Fuengirola y toda la gente de Córdoba se compró la entrada allí”, confesaba Álvaro Fuentes, bajista del grupo, a este periódico hace unos días. Y pese a esto, ni su “pequeño lío” ni el calor abrasador de julio impidieron que el recinto de El Arenal se inundara de fans sedientos de nostalgia para reencontrarse con La Oreja.

La Oreja de Van Gogh brilla en el Córdoba Live / Víctor Castro

El reloj marcaba las diez y cuarto de la noche cuando los inconfundibles sintetizadores de 20 de enero comenzaron a resonar, dando pie a una avalancha de aplausos, griterío y nervios de punta por ver sobre el escenario a Pablo, Xabier, Álvaro, Haritz y, por supuesto, a Amaia Montero, después de 19 años fuera de la banda. Fue una sensación extraña aquella, la de volver a ver tras mucho tiempo a alguien que parece que ya no es el mismo, con su rostro cambiado, su look diferente, sus traspiés sobre el escenario —lógicos y normales—, pero con la voz idéntica de quien nos cantaba aquellos éxitos de Dile al Sol (1998) y El Viaje de Copperpot (2000).

En mitad de este cóctel de clásicos, tema a tema fueron presentándose Deseos de cosas imposibles, Tantas cosas que contar, Perdóname, Geografía o Cuéntame al Oído, haciendo del Córdoba Live un particular karaoke a gran escala en el que nadie dudó en cantar hasta la última sílaba. Definitivamente, su público la había echado en falta. Algo que se palpó en la manera en la que los allí presentes la recibían y piropeaban cada vez que la cantante intervenía y se dirigía a ellos con ternura y naturalidad.

Y seguramente no falten los que digan que Amaia ya no es lo que era; los que, condicionados por el algoritmo de TikTok, piensen que su espectáculo no estará a la altura de las expectativas. Nada más lejos de la realidad. Esta eterna reina del pop ha logrado encarar valiente y entregada un concierto ligado a la nostalgia, y atravesado por un repertorio marca Montero, que no ha defraudado en momentos clave como fueron Dulce Locura, Rosas, Muñeca de trapo, su inolvidable La Playa y el colofón final de Puedes contar conmigo.

Con certeza, se ha tratado de una velada alejada de primeras veces, y en contra de lo que desde fuera podamos pensar, señalada por el cariño a esos 30 años de letras imborrables de nuestra memoria. Recordemos lo que decía Fuentes: “la amistad entre nosotros es el denominador común de todo lo que ha ocurrido con el grupo desde su comienzo”. Quizá tenga razón.