Toros
Un libro para conocer la mirada más humana e íntima de Manolete
‘El sueño de Manolete’, escrito por César Sepúlveda, lo recaudado irá para la Residencia de San Jacinto y los Dolores
La Residencia de San Jacinto y los Dolores ha acogido este sábado la presentación de El sueño de Manolete, un libro dedicado a la figura de Manuel Rodríguez Sánchez, que revisita desde una mirada íntima, humana y literaria la vida del Califa de Córdoba más allá de su trágico final en Linares.
El libro parte de la madrugada del 28 de agosto de 1947 y del sueño premonitorio que, según plantea el relato, pudo haber cambiado el destino del maestro antes de la grave cornada de Islero, el toro de Miura que acabaría marcando para siempre la historia de la tauromaquia. Sin centrarse únicamente en aquella muerte, la obra propone una segunda oportunidad para Manolete, la de contar su vida sin adornos, acercándose a sus pensamientos, valores, misticismo, capacidad de superación y dimensión humana.
La presentación ha tenido, además, un marcado carácter solidario, ya que la recaudación obtenida con la venta del libro irá destinada a las monjas del convento de San Jacinto y los Dolores. De este modo, el acto ha unido memoria, cultura cordobesa y apoyo a una comunidad religiosa profundamente vinculada a la ciudad.
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