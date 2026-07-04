La Fundación Antonio Gala selecciona 14 residentes para la 25 promoción

La Fundación Antonio Gala ha culminado el proceso de selección de su vigésimo quinta Convocatoria Internacional de Ayudas a la Creación con la publicación de la relación de 14 creadores que formarán parte de la XXV promoción a partir del próximo mes de octubre.

Según ha informado la fundación en una nota, en este proceso de selección, que se inició con la publicación de las bases el pasado mes de enero, han participado miembros del patronato, tutores de todas las áreas de creación y la Dirección de la fundación.

Narradores, poetas, artistas, músicos y cineastas

La XXV promoción de la Fundación incluirá, por tanto, creadores de los ámbitos de la narrativa y la poesía, las artes plásticas y visuales, la composición musical y el documental cinematográfico.

Esta convocatoria, además, ha incluido una beca especial, con motivo de que Córdoba ostente en 2027 la Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo, que ha sido concedida a la pintora italiana Ilaria Cutolo.

Los nombres de la nueva promoción

Los admitidos son, en artes plásticas y visuales, Jesús Castillo, de Maracena (Granada); Ana Cruañes, de Jávea (Alicante), y María del Rocío Guerra, de Puente Genil (Córdoba), mientras que en el ámbito del cómic se ha seleccionado a Eusebio Nsue, de Niefang (Guinea Ecuatorial).

En lo referido a composición musical se ha seleccionado a Paola María Ollivier, de Xalapa, Veracruz (México), y Joan Osca, de Cúllar Vega (Granada); en lo que respecta a documental cinematográfico se ha elegido a Álvaro Guardiola, de Cieza (Murcia), y en narrativa a Diego Fernández, de Madrid; Gadea Lourido, también de Madrid; David Pungin, de Celanova (Ourense), y Uriel de Jesús Santiago, de Oaxaca (México).

Por último, en el ámbito de la poesía los residentes serán Omar Fonollosa, de San Mateo de Gállego (Zaragoza), y Lucía del Prado, de Guadarrama (Madrid).