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Jornada del sábado

Flamenco y metal conviven en el Festival de la Guitarra

Warcry y Angelus Apatrida han protagonizado la cita más intensa del cartel

José Antonio Rodríguez Quintero, en el Gran Teatro.

José Antonio Rodríguez Quintero, en el Gran Teatro.

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Flamenco y metal: dos mundos en el Festival de la Guitarra / Víctor Castro

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Diario CÓRDOBA

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El 45 Festival de la Guitarra de Córdoba ha reunido este sábado flamenco, metal y programación familiar. En el Gran Teatro, José Antonio Rodríguez Quintero ha presentado un repertorio construido sobre composiciones propias como Guadalcázar, Athena y Conexión Manhattan, con rondeña, soleá, colombiana y alegría desde una visión contemporánea de la guitarra flamenca. El guitarrista cordobés ha estado acompañado por Diego Villegas, Sergio Di Finizio, Patricio Cámara Pachi y Sabrina Romero, en una propuesta que integró cante, baile, percusión y nuevas instrumentaciones.

En la Axerquía, Warcry y Angelus Apatrida han protagonizado la cita más intensa del cartel de rock y metal, con heavy melódico y thrash nacional. La programación se completó por la mañana con Qué raro... ¿verdad?, el espectáculo infantil de la Compañía Hermanos Infoncundibles en el Bulevar del Gran Capitán.

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