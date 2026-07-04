Jornada del sábado
Flamenco y metal conviven en el Festival de la Guitarra
Warcry y Angelus Apatrida han protagonizado la cita más intensa del cartel
El 45 Festival de la Guitarra de Córdoba ha reunido este sábado flamenco, metal y programación familiar. En el Gran Teatro, José Antonio Rodríguez Quintero ha presentado un repertorio construido sobre composiciones propias como Guadalcázar, Athena y Conexión Manhattan, con rondeña, soleá, colombiana y alegría desde una visión contemporánea de la guitarra flamenca. El guitarrista cordobés ha estado acompañado por Diego Villegas, Sergio Di Finizio, Patricio Cámara Pachi y Sabrina Romero, en una propuesta que integró cante, baile, percusión y nuevas instrumentaciones.
En la Axerquía, Warcry y Angelus Apatrida han protagonizado la cita más intensa del cartel de rock y metal, con heavy melódico y thrash nacional. La programación se completó por la mañana con Qué raro... ¿verdad?, el espectáculo infantil de la Compañía Hermanos Infoncundibles en el Bulevar del Gran Capitán.
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