El día de la revelación.

Steven Spielberg vuelve al género que tantas alegrías le dio en otros tiempos, el de la ciencia ficción, el fantástico; recordemos que fue el exitoso director de Encuentros en la tercera fase (1977) y E.T. el extraterrestre (1982). No obstante, esta última producción contiene además una serie de alicientes para aquellos que busquen acción y suspense, me refiero a persecuciones y enfrentamientos. Por tanto, el entretenimiento está asegurado. Y sirva como ejemplo la secuencia en que un vehículo donde viajan los protagonistas es empujado por otro ante un ferrocarril que se acerca, terminando por ser arrastrado a toda velocidad; la intriga y un frenético montaje que recuerda sus mejores tiempos, demuestran el buen estado de forma, a sus casi 80 años, del director de El diablo sobre ruedas (1971), capaz de alternar formas de blockbuster con otras en las que nos invita a reflexionar acerca de temas tan sensibles como el derecho que tenemos a ser informados, base de esta de la intriga y por lo que son perseguidos los personajes interpretados por Emily Blunt (fascinante y magnética) y Josh O´Connor, que consigue ganarse al espectador y ponerlo de su lado después de robar documentos clasificados, que los altos mandos del ejército y la inteligencia guardaban, ocultándolos al mundo, y que pretende hacerlos públicos.

El malo de la película es Colin Firth, alguien que lidera la caza de quienes pueden poner en peligro el statu quo con la verdad que tantos años han escondido los políticos al pueblo que ahora descubrirá algo extraordinario.

El director de Los archivos del Pentágono (2017) consigue poner en esta producción mucho de cada una de sus anteriores cintas, contando con sus habituales colaboradores en cuanto a dirección de fotografía (Janusz Kaminski) y composición musical que firma, como siempre, John Williams.

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Por tanto, recomendamos dos horas y media de puro entretenimiento, emocionante espectáculo, capaz de hacernos creer que podría haber otras formas de vida basadas en la empatía a través de la mirada de algunos animales cuando la dirigen hacia un ser humano y es correspondida.