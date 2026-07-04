Al margen
El día de la revelación
Steven Spielberg vuelve al género que tantas alegrías le dio en otros tiempos, el de la ciencia ficción, el fantástico; recordemos que fue el exitoso director de Encuentros en la tercera fase (1977) y E.T. el extraterrestre (1982). No obstante, esta última producción contiene además una serie de alicientes para aquellos que busquen acción y suspense, me refiero a persecuciones y enfrentamientos. Por tanto, el entretenimiento está asegurado. Y sirva como ejemplo la secuencia en que un vehículo donde viajan los protagonistas es empujado por otro ante un ferrocarril que se acerca, terminando por ser arrastrado a toda velocidad; la intriga y un frenético montaje que recuerda sus mejores tiempos, demuestran el buen estado de forma, a sus casi 80 años, del director de El diablo sobre ruedas (1971), capaz de alternar formas de blockbuster con otras en las que nos invita a reflexionar acerca de temas tan sensibles como el derecho que tenemos a ser informados, base de esta de la intriga y por lo que son perseguidos los personajes interpretados por Emily Blunt (fascinante y magnética) y Josh O´Connor, que consigue ganarse al espectador y ponerlo de su lado después de robar documentos clasificados, que los altos mandos del ejército y la inteligencia guardaban, ocultándolos al mundo, y que pretende hacerlos públicos.
El malo de la película es Colin Firth, alguien que lidera la caza de quienes pueden poner en peligro el statu quo con la verdad que tantos años han escondido los políticos al pueblo que ahora descubrirá algo extraordinario.
El director de Los archivos del Pentágono (2017) consigue poner en esta producción mucho de cada una de sus anteriores cintas, contando con sus habituales colaboradores en cuanto a dirección de fotografía (Janusz Kaminski) y composición musical que firma, como siempre, John Williams.
Por tanto, recomendamos dos horas y media de puro entretenimiento, emocionante espectáculo, capaz de hacernos creer que podría haber otras formas de vida basadas en la empatía a través de la mirada de algunos animales cuando la dirigen hacia un ser humano y es correspondida.
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
- Este es el radar de Córdoba que caza a más infractores: 60 multas diarias y entre los más activos de España
- El alma de Moriles se embotella en un nuevo hotel boutique: abre Moriles Wine Lodge en la Campiña Sur de Córdoba
- Los niños saharauis ya están en Córdoba: "Prefieren la piscina, no les gusta la playa porque dicen que hay sardinas"
- Antonio Amil, dueño de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia: 'Antes de una expropiación tendría que haber una negociación
- El Carmen abre la piscina principal y mantiene cerrada la infantil tras la intoxicación de cuatro menores
- Los embalses de Córdoba resisten al estrés térmico del primer mes sin lluvia y a las puertas de la canícula: así empiezan los pantanos en el mes de julio