El Festival de la Guitarra prepara un sábado explosivo con la guitarra flamenca de José Antonio Rodríguez y el metal de Warcry y Angelus Apatrida

Flamenco y metal convivirán sin fricciones este sábado 4 de julio en la programación del 45 Festival de la Guitarra de Córdoba que cada año demuestra que la guitarra no tiene un solo idioma. José Antonio Rodríguez Quinteto desplegará en el Gran Teatro a las 20:30 horas la profundidad y el vértigo de la guitarra flamenca contemporánea mientras Warcry y Angelus Apatrida llevarán al Teatro de la Axerquía a las 22:00 horas dos de los nombres más sólidos del heavy y el thrash nacional.

Galardonado con el Bordón Minero a los 17 años, el cordobés José Antonio Rodríguez es hoy una de las voces más propias y solventes de la guitarra flamenca de su generación. Su quinteto llega al Gran Teatro con un programa construido íntegramente sobre composiciones propias —Guadalcázar, Athena, Conexión Manhattan— que recorren la rondeña, la soleá, la colombiana y la alegría desde una visión moderna y de hondo calado técnico. La propuesta abarca todo lo que es el mundo del flamenco —cante, guitarra, nuevas instrumentaciones y baile— sin que ninguno de esos elementos pierda su lugar ni su peso. Le acompañan Diego Villegas —Giraldillo al Mejor Instrumento Solista en la Bienal de Sevilla 2020— a la flauta, el saxo y la armónica; Sergio Di Finizio al bajo; Patricio Cámara 'Pachi' a la percusión y la voz; y Sabrina Romero a la percusión, el cante y el baile. Un quinteto que no acompaña: dialoga.

Angelus Apátrida. / Javier Bragado

Por su parte, el Teatro de la Axerquía acoge esta noche la cita más intensa de su cartel de rock y metal. Warcry, referente indiscutible del heavy metal melódico en España con más de dos décadas de trayectoria y una base de seguidores de las más fieles de la escena nacional, comparte escenario con Ángelus Apatrida, la banda albaceteña que desde sus inicios ha situado el thrash español en el mapa internacional con una energía y una contundencia que los ha llevado a girar con nombres de la talla de Megadeth, Slayer y Anthrax. Dos generaciones, un mismo idioma: la guitarra eléctrica llevada al límite.

WarCry. / CÓRDOBA

Dentro de la programación infantil del festival, este sábado a las 11:00 horas se presentará en el Bulevar del Gran Capitán Qué raro... ¿verdad? a cargo de la Compañía Hermanos Infoncundibles. Un espectáculo de entrada libre y para todos los públicos que lleva la experiencia del festival más allá de los grandes escenarios y confirma el compromiso del festival con la formación de nuevas audiencias.

Curso de Paco Serrano

El programa formativo del festival suma una nueva propuesta mañana en el CSM Rafael Orozco, con el curso de Paco Serrano —Recursos flamencos para la guitarra universal. Herramientas técnicas para guitarristas flamencos y de todos los estilos—, uno de los nombres más sólidos de la guitarra flamenca contemporánea. Serrano propone tres jornadas —4, 5 y 6 de julio, de 10 a 14 h— en las que la técnica flamenca se abre como herramienta universal: un espacio concebido tanto para guitarristas flamencos como para intérpretes de cualquier otro estilo que quieran incorporar el lenguaje del flamenco a su propio vocabulario musical. Nivel abierto a todos los participantes, con 15 plazas disponibles. Entradas y más información en guitarracordoba.es y en las taquillas de los Teatros de Córdoba.