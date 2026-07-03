El espectáculo de Vanesa Aibar 'Aibar-rabiA' gana el premio del público de la 43ª Feria de Artes Escénicas de Palma del Río

La Feria de las Artes Escénicas de Palma del Río cierra este viernes su 43 edición confirmándose como motor económico, según los organizadores, "tras recibir en cinco días a más de 575 profesionales, 890 pernoctaciones y un impacto económico en la ciudad de más de 80.000 euros". En las sesiones de trabajo, se han producido 300 reuniones de negocio rápidas y cerca de 15 paneles profesionales. El público también ha puesto su granito de arena, colgando el cartel de no hay entradas en ocho de los 31 espectáculos programados.

La Feria ha anunciado este viernes los galardones. El espectáculo de Vanesa Aibar Aibar-rabiA ha conseguido el premio al mejor espectáculo en esta edición. También ha conseguido premio Hecatombe de La Castañeda, concretamente el premio especial del jurado por la singularidad de la propuesta y dos menciones especiales Únicos de la compañía DA.TE Danza y Ser Pastora de Laura Morales.

Composición del jurado

El jurado ha estado compuesto por Mónica Yuste, directora del Festival Iberoamericano del Teatro de Cádiz; Rosa González, directora de programación del Ayuntamiento de Punta Umbría; la coreógrafa Nieves Rosales y Pepe Iglesias, que actúa como secretario.

La Feria se cierra este viernes tras ofrecer 31 representaciones a cargo de compañías de Andalucía, Madrid, Islas Baleares y Cataluña, cuatro estrenos absolutos, un estreno en España, un reestreno y un estreno en Andalucía. El director de la feria, Ramón López, ha destacado "el notable incremento de participantes y profesionales". En su opinión, "ha sido una feria con sus dificultades, especialmente calurosa, pero seguramente nos encontremos ante una de las mejores ediciones de Feria de Palma".

'El caballo de Adela se llama Federico', de Animasur Teatro / CÓRDOBA

Según el director, se ha trabajado a fondo en la puesta en marcha de iniciativas que incidan en la necesidad de cooperar. Siguiendo firmes en la apuesta por la exhibición, "este año hemos sido muy valientes al reforzar las conexiones profesionales y la dimensión de negocio", ha asegurado López, que recuerda que "somos una plataforma de exhibición, pero nuestra gran seña de identidad es la vertiente de encuentro, y creo sinceramente que salimos muy reforzados de esta edición". El director de la feria también ha incidido en el esfuerzo realizado para explorar nuevas iniciativas que den mayor unidad de acción a las artes escénicas como la internacionalización de la danza.

"Muchos distribuidores, programadores y compañías se han puesto cara por primera vez tras meses de relación telefónica; otras formaciones han encontrado aquí su distribución y se han cerrado contrataciones directas o sentado las bases de futuros bolos”, ha relatado el responsable del evento.

La última sesión ha completado el calendario con las últimas representaciones, entre ellas, la de la compañía Nómadas con sus Sendas de verano, cuya obra trasladó el público al escenario y se vuelven protagonistas en ese universo de la imaginación. El público también conoció a Luche, un canto las mascotas y al amor con una marioneta que parecía tener vida propia en la obra gracias a la representación de Flash Teatro y su espectáculo Luche, una vida de perro.

El broche de oro lo ha puesto el Ballet Flamenco de Andalucía que rompió moldes en el teatro Coliseo con una magnífica puesta en escena de su espectáculo Flamenco Patrimonio. Se vivieron momentos flamencos de vanguardia sobre el escenario. Y por último, la fiesta se trasladó al Paseo Alfonso XIII con la compañía Circ Bover y su Orquesta Vulpini, que tomó el paseo invitando a todos a conectar a través de la música, el humor y técnicas de circo.