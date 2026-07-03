Álvaro Fuentes, bajista de La Oreja de Van Gogh: "Teníamos muy claro que la gran virtud del grupo eran sus canciones, no dependía de la voz que las cantara"

Responde dispuesto cada pregunta y no duda en interrumpir para añadir a destiempo algún matiz oportuno. Es cuidadoso en sus palabras, aunque al otro lado del teléfono le envuelve un sonido bastante alejado del propio de las grandes estrellas. Y lo es. Ciertamente y pese a que él no lo crea, Álvaro Fuentes, bajista y uno de los fundadores de La Oreja de Van Gogh, nunca ha dejado de serlo. Dice que llegará a la ciudad un día antes de lo previsto, “porque tengo familiar allí por parte de padre”, concreta. Su hermana se casó con un cordobés y confiesa que le gusta mucho la Córdoba romana, que es una gran desconocida, pero para obra de valor, su gastronomía. “¡Es un disparate! Todo lo que pongan, me lo como”. Fuentes es un tipo divertido y cercano, al que le gustaría estar con sus hijos en lugar de “dando vueltas por la carretera”. Pero lo empuja una fuerza mayor: su pasión por la música y cierto grupo donostiarra que lleva treinta años alojado en nuestras casas, y con tantas cosas que contar.

- El 4 de julio hacen parada en Córdoba, una de las citas de este tour en el que recorren prácticamente toda España, ¿con qué expectativas vienen?

- Nosotros la verdad es que no vamos con expectativas. Es al revés, o sea, es el público con la respuesta que ha tenido a esta gira el que nos ha, digamos, mandado un mensaje muy claro. Entonces, las expectativas que tenemos es estar a la altura de las suyas después de semejante demostración de cariño que hemos recibido. Así que, más bien somos nosotros los que vamos con las pilas puestas para no decepcionar a nadie y corresponder todo este cariño.

- Sin embargo, justo al empezar la gira recibieron muchas críticas y se generó bastante debate en redes sociales. ¿Cómo se gestiona todo ese ruido desde dentro?

- Pues es muy fácil, no se les hace ni caso y ya está (ríe). A ver si me explico, eh... tú lo has dicho muy bien: era todo ruido de fondo, nadie había escuchado cantar a Amaia siquiera todavía, ¿sabes? Es que nosotros no podemos estar pendientes de eso. Tenemos que centrarnos en lo que hacemos y llevamos 30 años haciéndolo. Sabemos que lo hacemos muy bien cuando nos ponemos con ello, obviamente. Y, como te digo, ese era nuestro único pensamiento. Ni siquiera tenemos una sensación de "no, porque vamos a cerrar bocas" y tal. No, es que no es ni eso, porque, como dices, y con mucha razón, existía un ambiente así en redes, y las redes no son nada. Las redes son opinión y ruido, pero no es nada real. Y la prueba es que éramos el patriarcado prácticamente, pero salió la gira a la venta y se vendieron 400.000 entradas. Entonces puedes decir: "Pues igual lo de las redes es todo postureo y luego a la hora de la verdad la gente piensa otra cosa". Y eso es lo más probable.

- Pese a todo, ustedes ya acumulan en su cartel varios sold outs y últimas entradas.

- Nos hicimos un pequeño lío en Córdoba porque salió primero Fuengirola y entonces toda la gente de Córdoba que tiene casa en Fuengirola compró allí la entrada y el otro día estuvimos y había 18.000 personas. O sea, un disparate. Y la mitad eran cordobeses (lo dice emulando de manera exagerada y divertida el acento cordobés).

- Es cierto que mucha gente de la provincia de Córdoba, además, tiene piso en esa zona.

- Claro. Es que nosotros no teníamos este dato y la verdad es que nos hemos liado. Y luego, claro, también que si los patios, que si las flores, que si las cruces, que si la feria... es que tenéis muchos, muchos eventos (ríe).

- Sí, mayo aquí se nos complica mucho.

- Sí, mayo es complicado. Pero bueno, como te digo, pues igual en Córdoba no hay un lleno absoluto, pero creemos que es por lo que te acabamos de decir, porque no teníamos previsto esto que los cordobeses os fuerais a Fuengirola.

- En cualquier caso, no debe resultar nada fácil seguir llenando recintos y vendiendo semejante cantidad de entradas treinta años después.

- Ante eso, lo único que podemos hacer es alucinar en colores. Después de 30 años tener semejante respuesta y tal cantidad de sold outs, pues es, por un lado, una ilusión muy grande y, por otro lado, una motivación extra para hacer la mejor gira de la historia de La Oreja, prácticamente.

Una imagen del cartel de la gira de La Oreja de Van Gogh, con Álvaro Fuentes a la izquierda de la imagen. / María Roso

- ¿Qué tiene que tener una banda para dejar de ser una moda y convertirse en parte de la vida de la gente?

- Pues a ver, si tuviera yo esa fórmula, probablemente la estaría aplicando en vez de andar por ahí por la carretera dando vueltas y sintiendo que me pierdo a mis hijos y todo eso, ¿sabes? Realmente no lo sé. Yo te puedo decir lo que hemos hecho nosotros, que no sé si es una fórmula universal o cómo funciona. Pero nosotros, por un lado, hemos sido muy, muy pesados. Hemos tocado en todos los sitios donde hemos podido y nos han dejado, desde el principio. Porque hay que creer en uno mismo. No hay ninguna otra manera. Esto es una verdad. Hay que creer y hay que tirar para adelante. Y luego, pues es que cada uno tiene su manera de hacer las cosas. No se me ocurre ningún motivo por el cual pueda ocurrir esto, más allá de que la temática de nuestras canciones es fundamentalmente la vida. Quiero decir, lo que contamos en nuestras canciones le puede pasar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de su vida. De alguna manera creo que eso permite que la gente haga suyas las canciones con mayor facilidad.

- De todas esas canciones que han escrito a lo largo de estos años, ¿cuál diría que es la que el público recibe con más cariño?

- Pues mira, afortunadamente, tenemos mucha variedad en eso y no hay un tema que sea, digamos, como el favorito de todos. Hay gran diversidad de criterios. Pero, una vez dicho esto, la verdad es que es impresionante cómo funciona en directo Puedes contar conmigo.

- De ese tema han salido varias versiones en los últimos años, una de las más populares fue la de María Escarmiento. No sé si llegaron acontactar con ella para hablar sobre esto.

- Ha habido varias bandas que han hecho versión de este tema porque funciona muy bien en directo, además. Entonces... sí, probablemente nos hayamos podido poner en contacto con ella, pero lo hemos hecho con más bandas, quiero decir. Tenemos la suerte de que ahora mismo hay mucha gente joven que nos tienen como referencia prácticamente, y la verdad es que es un disparate. Nos hace sentirnos muy bien. Un poco viejos también, pero no pasa nada, estamos contentos igual.

- Después de tres décadas, dos rupturas y tantos cambios vividos a sus espaldas, ¿qué diría que es lo único que ha permanecido intacto en La Oreja de Van Gogh durante todo este tiempo?

- Pues yo creo que la amistad entre nosotros. Ese es el denominador común de todo lo que ha ocurrido con el grupo desde su comienzo.

- Han logrado desmontar por completo el tópico de que los trenes solo pasan una vez. ¿En qué medida ha evolucionado el sonido de La Oreja junto a Amaia Montero en la actualidad y su modo de trabajar juntos sobre el escenario?

- La verdad es que no nos hemos renovado más de lo que solíamos renovarnos. Siempre hemos ido actualizándonos un poco en sonido, en ejecución... igual en concepto un poco menos porque nuestra manera de escribir las canciones, como ya te explicaba antes, es muy básica. Son canciones para cantar, para tocar con una guitarra delante de una hoguera. Yo creo que ese puede ser el nexo común entre todos nuestros temas. Que tienen una melodía muy potente y todos cuentan unas historias en las que cualquiera se puede reconocer.

- En los últimos años son muchos los que han apostado por un regreso al origen. El Último de la Fila, Guns N' Roses, los hermanos Gallagher, etc. ¿Diría que vivimos un momento marcado especialmente por la nostalgia?

- Creo que la nostalgia siempre ha funcionado. Quiero decir, en los 80 Sweet Caroline ya era un tema mítico de Neil Diamond. Siempre ha funcionado un poco el volver la vista atrás. También es cierto que ahora ha cambiado mucho el mercado, existe una oferta desorbitada de música. Y pues quizá, de alguna manera, sí que echemos la vista atrás a momentos en los que la música tenía más predicamento o más riqueza. Y efectivamente, pues algo que ya funcionó en su momento tiene muchas papeletas para volver a funcionar.

- ¿En algún momento llegaron a pensar que la historia del grupo se podía acabar definitivamente?

- Muchas veces. Pues cuando se fue Amaia, por ejemplo. La verdad es que nosotros hemos puesto todas las ganas para seguir aquí, pero obviamente la última palabra la tiene el público, que es el que ha seguido apoyándonos a través de los años y ha seguido comprando nuestros discos y yendo a nuestros conciertos. No creo que haya ningún grupo que, conscientemente, diga "buah, vamos a dejarlo". Tiene que haber problemas internos, de funcionamiento, porque si no es que esto se disfruta mucho, y no es fácil.

- Menciona el momento en el que Amaia abandonó el grupo. ¿Cómo se sobrepone uno ante un palo así?

- Nosotros teníamos muy claro que la gran virtud del grupo eran sus canciones, no dependía de la voz que las cantara ni de quién tocara el bajo, la batería o la guitarra. Y, y siguiendo esta idea, escribimos un disco sin tener todavía cantante y vimos que las canciones estaban ahí, y así es como seguimos hacia adelante, confiando en la música.

- Este reencuentro supone un punto de inflexión para la banda. ¿Cómo se dibuja el futuro de La Oreja de Van Gogh a partir de ahora?

- Si va todo bien, este año nos centraremos en la gira aquí en España. El año que viene combinaremos unos conciertos en América con algunos festivales aquí, y el año siguiente nos gustaría ir a Europa, hacer París, Londres, Milán y algún sitio más.

- O sea, que esto solamente puede ir hacia arriba.

- Bueno, la idea es esa.