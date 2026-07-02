De visitas nocturnas a paseos en piragua: Palma del Río detalla su oferta de ocio para el verano de 2026

La concejala de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Palma del Río, Mari Ángeles Zamora, ha presentado la programación que ha preparado desde su área para el verano 2026. Zamora ha explicado que pretende ser “lo más amplia posible” para “abarcar todos los gustos y todas las horquillas de edad”.

El verano arrancará con un clásico, sus visitas culturales nocturnas por el patrimonio local que este año han bautizado como el Verano en la Villa. “Vamos a hacer siete visitas desde el 15 de julio hasta el 26 de agosto. Cada miércoles vamos a visitar un monumento que forma parte de nuestro patrimonio. Nuestra muralla almohade, Capilla de las Angustias, Alcazaba, Iglesia de la Asunción, Santa Clara y Museo Vitorio y Lucchino, Santo Domingo, San Sebastián, San Francisco y Huerta de San Vicente. Habrá también fiestas refrescantes como el Gran Prix de verano con castillos hinchables en la plaza Mayor de Andalucía y fiestas de agua en El Mohíno y Calonge para “bañar y refrescarse en uno de nuestros lugares más emblemáticos” como ha resaltado la concejala.

La concejala de Cultura de Palma del Río, Mari Ángeles Zamora. / MUÑOZ CARO

Otro de los clásicos del verano palmeño son los Conciertos a la luz de la luna, de pequeño formato y con artistas locales que recorrerán distintos puntos del municipio los meses de verano "para dinamizar la economía y la hostelería de la zona" como destaca Zamora. El 4 de julio en la Alcazaba tendrá lugar el concierto a la luz de las velas con la actuación de la Coral Eloy Viro.

Novedades: paseos por el río, rutas senderistas y carreras de cintas

Entre las novedades destaca el paseo en piragua para conocer la desembocadura del Genil en el Guadalquivir los días 18 y 19 de julio organizado por la asociación Viento Sur. También habrá una ruta senderista nocturna el 8 de agosto que paseará por las huertas palmeñas en colaboración con la Asociación de Senderistas Palmeños y una carrera de cintas a caballo el 31 de julio en colaboración con la Asociación de Caballistas Pepe El Bodega.

En el ámbito cultural tendremos Cuentos al fresco en las noches de julio y agosto en El Mohíno, Calonge y también en Palma del Río y se realizará una exposición de arte al aire libre todavía por concretar.

Pintura, cerámica y juegos

En cuanto a los talleres que las delegaciones ponen en marcha, el primero de ellos es de iniciación a la pintura con María José Luque. Un taller que se desarrollará en julio para niños y niños y que requiere de inscripción previa. También es necesaria para el taller de cerámica que se realizará en colaboración con Barro de Palma. Para los niños también habrá talleres de manualidades, de materiales reciclados, gymkana acuática, juegos de agua, taller de cocina saludable y un scaperoom en la biblioteca municipal.

Como colofón, el 31 de julio, en la Alcazaba se celebrará el ‘Naranjazo Rock’ una propuesta musical con estilo cuyo cartel final se dará a conocer en un par de semanas según informó la concejala.