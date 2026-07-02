Suspendido el concierto de Iván Ferreiro y Mis Caffeina previsto en Priego de Córdoba

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la empresa uff! Events ha anunciado la suspensión del concierto previsto para el próximo 17 de julio en el Recinto Ferial de Priego, en el que estaban anunciadas las actuaciones de Iván Ferreiro, Miss Caffeina, Bonier y Juancasupersub DJ Set.

La promotora señala que esta decisión, “responde a la imposibilidad de garantizar la viabilidad organizativa del evento en las condiciones necesarias para ofrecer el espectáculo con los estándares de calidad que siempre hemos considerado irrenunciables”, incidiendo en que ha sido una decisión, “especialmente difícil, adoptada únicamente después de analizar todas las circunstancias que afectan al desarrollo del proyecto y valorar responsablemente su continuidad”.

En su escrito uff! Events deja constancia de que el Ayuntamiento de Priego, “ha mostrado en todo momento su voluntad de que el concierto pudiera celebrarse”, no compartiendo la decisión de la suspensión, comprendiendo pese a ello las circunstancias que obligan a la misma.

Igualmente, la empresa muestra su agradecimiento al Consistorio, “por su colaboración, implicación y apoyo durante todo el proceso de preparación del evento, así como por el trabajo desarrollado con el objetivo de ofrecer una propuesta cultural de primer nivel para la ciudad”.

Devolución de entradas

Asimismo, agradecen la confianza de todos aquellos que han adquirido su localidad, añadiendo que el importe íntegro de las mismas les será reembolsado a través del mismo canal por el que fueron adquiridas, sin que los compradores tengan que realizar ninguna gestión adicional.

Por último, uff! Events lamenta profundamente los inconvenientes que esta suspensión pueda ocasiones y agradece la comprensión de todas las personas que han mostrado su apoyo e interés por este evento.

Reacción del alcalde: "Es una profunda decepción"

La noticia, que ha generado un auténtico reguero de reacciones en redes sociales, también ha sido valorada por el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, en su perfil de la red social Fecebook, en la que expresa, “una profunda decepción y un sabor muy amargo tras conocer la decisión unilateral de la empresa promotora de suspender el concierto de Miss Caffeina e Iván Ferreiro”.

En relación a lo ocurrido, Valdivia hace una reflexión sobre la forma de consumir cultura de los prieguenses, afirmando que, “no podemos dejar la compra de entradas para el último momento; los promotores arriesgan mucho dinero y, si no ven movimiento previo, toman decisiones drásticas”, por lo que, como como añade, si queremos seguir manteniendo el nivel de los grandes conciertos que se han celebrado en Priego hasta la fecha, poniendo como ejemplo India Martínez, Malú, Sara Varas, Antonio Orozco, Taburete, Miguel Poveda, Siloé o Izal, “necesitamos comprometernos individualmente antes”.

Por otra parte, Valdivia no oculta su decepción con la empresa promotora, mostrando su más absoluto rechazo con la actitud de la misma, ya que como afirma, “no se puede jugar con el buen nombre de Priego de Córdoba, con el prestigio de Mascarón - Agenda anual de festivales de Priego de Córdoba y, por encima de todo, con la solera del 78º Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, un festival con casi ocho décadas de historia y una reputación intachable”.

Finalmente, el alcalde concluye afirmando que desde el ayuntamiento, “ya estamos pensando en fórmulas, ventajas e incentivos para premiar la compra anticipada”, añadiendo que siguen trabajando, “para que la cultura con mayúsculas siga siendo nuestro motor, pero exigiendo siempre la máxima seriedad a quienes vengan a trabajar con nosotros”.