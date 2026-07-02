Los Planetas celebra este viernes sus 30 años de indie rock español en el Festival de Guitarra de Córdoba

La tercera jornada del 45 Festival de la Guitarra de Córdoba reunirá en una misma noche más de tres décadas de indie rock español y un estreno absoluto, el de El periplo de las heroínas, de Teddy Bautista. Si hay una banda en la historia del indie nacional que haya mantenido su autoridad artística durante más de treinta años sin ceder ante modas, esa es Los Planetas. Con diez álbumes, más de cuarenta singles y EP, tres recopilatorios y treinta años de hermandad a sus espaldas, su vigencia no es la de una marca que persiste. Se trata de una banda que sigue interviniendo en el presente con lucidez y magnetismo. Desde el Big Bang que supuso Super 8 en 1994 hasta Las canciones del agua en 2022, pasando por hitos como Una semana en el motor de un autobús o La leyenda del espacio, los granadinos han construido una de las discografías más sólidas e influyentes de la música en castellano. Sus directos son algo más que conciertos, en ellos ofrecen psicodelia y catarsis en estado puro. Sin nuevos discos a la vista, este viernes llegarán al escenario del Teatro de la Axerquía a las 22.30 horas con un repertorio muy enfocado en celebrar su trayectoria y sus grandes clásicos.

En el Gran Teatro, subirá el telón en estreno absoluto El Periplo de las Heroínas, de Teddy Bautista, una figura tan inclasificable como decisiva en la historia de la música española. Pocas trayectorias en la música española son tan difíciles de resumir como la de Teddy Bautista. Pioneros del rock progresivo y psicodélico español con Los Canarios, fue el primero en adaptar Las cuatro estaciones de Vivaldi al rock sinfónico en una grabación que sigue siendo referencia del género, e interpretó a Judas en la primera versión española de Jesucristo Superstar.

Teddy Bautista. / CÓRDOBA

Este jueves, a las 20.30 horas, en el Gran Teatro, se presentará su nueva aventura, una ópera electrónica de gran formato con 18 artistas en escena -entre ellos, 9 bailarinas cordobesas-, el propio Bautista al sintetizador y el multiinstrumentista Pablo Salinas bajo la dirección escénica y coreográfica de Nurilands. El proyecto supone un regreso discográfico llevado a escena que conecta el espíritu experimental de Los Canarios con las posibilidades expresivas de la creación electrónica contemporánea: el pasado y el presente de uno de los creadores más singulares de la música española en un solo espectáculo.

El programa formativo del festival suma este viernes y sábado una cita de primer nivel, con todas sus plazas agotadas. Manuel Barrueco inaugura su curso Repertorio de la guitarra clásica de concierto en el CSM Rafael Orozco. El mismo intérprete que este jueves se sube al escenario del Teatro Góngora comparte mañana con el alumnado del festival su visión del gran repertorio guitarrístico. En las actividades paralelas, continúa la exposición Antología visual de la guitarra, una aproximación visual a la guitarra 1992-2023, en la sala Galatea de la Casa Góngora.