La Feria de Artes Escénicas de Palma afronta su recta final con tres estrenos

La penúltima jornada de la Feria de Artes Escénicas de Andalucía en Palma del Río apostó este jueves por el teatro sensorial para un público familiar, el ilusionismo de cerca y gran formato al aire libre con tres estrenos absolutos que la reafirman como escaparate de la creación andaluza.

Por la mañana, Sendas de verano, de la Compañía Nómadas, uno de esos estrenos sumerge a las familias en un universo donde la imaginación dicta las reglas. También para familias de forma didáctica se explica la salud bucodental con Bocagrande, de la compañía del mismo nombre, que hace divertido el asunto con el lenguaje corporal.

La tarde comenzó mágica con el MagoMigue y su espectáculo Íntimo. Confidencias de un prestidigitador. Magia de cerca, humor y un relato sincero sobre la ilusión y el engaño que llenó la sala. Tras él llegó La Alegría, de Serendipia Global, donde el público toma consciencia de las necesidades de un joven de 20 años con parálisis cerebral y su madre que lo cuida con alegría.

La Alegría, de Serendipia Global, en la Feria de las Artes Escénicas. / Gerardo Sanz

El segundo de los estrenos llegó con Rebe al Rebés y La Orilla en el Paseo Alfonso XIII, donde el público ha descubierto lo que significa una pérdida mezclando el teatro físico con circo contemporáneo y música en directo. Factoría Echegaray no defraudó junto a La Misma Tara con la propuesta vivida en el teatro Coliseo. La compañía malagueña dio vida a Conserveras del tiempo, un homenaje a las mujeres de la transición en el sur de España enmarcada en 1975. En el Coliseo se volvió a disfrutar en esta ocasión del nuevo equipamiento de ayuda auditiva que integra tecnología FM, audiodescripción, sonido amplificado, bucle magnético, receptores individuales para el público, un bucle de inducción en taquilla para usuarios de audífonos e implantes cocleares y una pantalla led para subtitular los espectáculos. El caballo de Adela se llama Federico, premio Max de Animasur Teatro, fue el último estreno que puso el broche a la noche. Una obra que mostró el sentimiento del exilio de Lorca sobre el escenario del Paseo Alfonso XIII.

'La Orilla', el espectáculo en la calle de este jueves. / José Muñoz Caro

Entre los encuentros profesionales la Feria y Málaga Procultura han formalizado un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la difusión, producción y distribución de las artes escénicas en Andalucía. A través de esta alianza, ambas instituciones se comprometen a una programación recíproca de espectáculos. De este modo, la Feria de Palma incluirá en su cartel oficial una de las producciones nacidas en el programa Factoría Echegaray. Como contrapartida, un espectáculo seleccionado de la programación de la Feria de Palma pasará a formar parte de la temporada oficial del Teatro Cervantes de Málaga.

El Ballet Flamenco de Andalucía, para cerrar la Feria

Este viernes 3 de julio cerrará la Feria con las tradicionales despedidas y con la imagen de la que será la de 2027. Antes, podremos disfrutar de nuevo de Sendas de Verano, de la compañía Nómadas en la sala Valle Inclán a las 10.00 y a las 11.45. A las 12.30, Luche, una vida de perro, de Flash Teatro, amenizará la mañana a las familias con esta entrañable obra familiar. Ya por la noche, el punto y final de la Feria lo pondrán el Ballet Flamenco de Andalucía con Flamenco Patrimonio, uno de los regalos de esta edición para el público palmeño y la compañía mallorquina Circ Bover amenizará con música, ilusión y espectáculo el Paseo Alfonso XIII con Orquestina Vulpini.